ЛЕТНЕЕ ИНТЕРВЬЮ Елена Антушева: "Заряд эмоций можно получить и рядом с домом"

Руководитель Силламяэского городского музея Елена Антушева старается летом как можно больше двигаться, ездить, познавая новые края. К сожалению, в этом году из-за продолжающихся ремонтных работ в музее спланировать дальние поездки не удалось, но она уверяет, что и в Эстонии есть немало привлекательных мест, где можно интересно провести время с близкими, отдохнуть и зарядиться позитивными эмоциями.