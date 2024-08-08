ЛЕТНЕЕ ИНТЕРВЬЮ Елена Антушева: "Заряд эмоций можно получить и рядом с домом"

Руководитель Силламяэского городского музея Елена Антушева старается летом как можно больше двигаться, ездить, познавая новые края. К сожалению, в этом году из-за продолжающихся ремонтных работ в музее спланировать дальние поездки не удалось, но она уверяет, что и в Эстонии есть немало привлекательных мест, где можно интересно провести время с близкими, отдохнуть и зарядиться позитивными эмоциями.
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