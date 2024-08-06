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Дороги и мосты в Эстонии не готовы к военной технике НАТО

Северное побережье
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Тяжелая техника союзников на параде.
Тяжелая техника союзников на параде. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Расширение присутствия в Эстонии союзников по НАТО выявляет узкие места в отечественной дорожно-транспортной системе, как пишет Rus.ERR. Переброска западной военной техники порой затруднена из-за недостаточной грузоподъемности мостов и дорог.

"Для примера возьмем американские танки Abrams, которые недавно к нам прибыли. Высота танка - 2 метра 89 сантиметров, так что если его перевозить на достаточно низкой платформе, то он вполне пройдет под мостом высотой 4 метра. А четыре метра - это стандартная высота, которая подходит для большинства большегрузных грузовиков, которые у нас тут ездят", - рассказал "Актуальной камере" инженер-дорожник Айн Кендра.

Многие мосты в Эстонии строились еще в советские времена.

"Построенные в советские времена мосты рассчитаны на проезд танков, так что проблем, вроде, быть не должно. Однако на практике их состояние оставляет желать лучшего, так что нагрузки на них приходится ограничивать. Есть целый ряд мостов, нагрузка на которые не должна превышать 44 тонны - что уж тут о танках говорить", - продолжил Кендра.

Сейчас Департамент транспорта реконструирует виадук Канама на Таллиннской окружной дороге. Стоимость проекта - около 14 миллионов евро. Также готовится к ремонту 13-километровый участок шоссе Таллинн-Пярну, который обойдется в 82 миллиона.

Подробнее - в публикации на портале Rus.ERR.

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