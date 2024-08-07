Подорожало почти все: индекс потребительских цен в июле вырос

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в июле повысился по сравнению с июнем на 0,3% и по сравнению с июлем 2023 года - на 3,4%. Товары были дороже по сравнению с июлем прошлого года на 1,7% и услуги - на 6,3%.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в июле на индекс потребительских цен по сравнению с июлем 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с различными товарами и услугами. В том числе, связанные с красотой и гигиеной услуги подорожали на 13,3%, а предметы личной гигиены на 10,7%.

Кроме того, значительно влияние оказали изменения цен, связанные с транспортом: дорожный пассажирский транспорт подорожал на 18%, бензин на 1%, а дизельное топливо на 4,7%.

Из продуктов питания по сравнению с июлем прошлого года более всего подорожали оливковое масло (48,5%), соки и сиропы (47,6%), а также какао (18,0%). Подешевели же свежие овощи (-15,6%) и сахар (-20,5%).

По сравнению с июнем в июле на индекс потребительских цен более всего повлияло, с одной стороны, подорожание услуг водоснабжения, канализации и газоснабжения, а с другой - широкие распродажи одежды и обуви.