Утром во вторник, 6 августа, в полицию поступило сообщение, что в Нарве произошло ограбление. Немолодого мужчину ударили и отобрали у него ценные вещи.
В Нарве мужчина стал жертвой грабителя, пустившего в ход кулаки
Со слов полиции известно, что ограблению подвергся 50-летний мужчина. Грабитель его ударил и отобрал телефон, кошелек и банковские карты.
Все детали этого преступления выясняются в ходе уголовного расследования.
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