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В Нарве мужчина стал жертвой грабителя, пустившего в ход кулаки

Северное побережье
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Утром во вторник, 6 августа, в полицию поступило сообщение, что в Нарве произошло ограбление. Немолодого мужчину ударили и отобрали у него ценные вещи.

Со слов полиции известно, что ограблению подвергся 50-летний мужчина. Грабитель его ударил и отобрал телефон, кошелек и банковские карты.

Все детали этого преступления выясняются в ходе уголовного расследования.

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