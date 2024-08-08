Айдуский водноспортивный центр просит у волости еще сто тысяч евро

Для всех желающих Айдуский водноспортивный центр был открыт считаные дни в конце июля.

ЦУ "Aidu Veespordikeskus", получившее за четыре года от волости Люганузе поддержку в сумме немногим больше миллиона евро, хочет получить еще сто тысяч.