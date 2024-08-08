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Айдуский водноспортивный центр просит у волости еще сто тысяч евро

Кюлли Крийс
, журналист
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Для всех желающих Айдуский водноспортивный центр был открыт считаные дни в конце июля.
Для всех желающих Айдуский водноспортивный центр был открыт считаные дни в конце июля. Фото: Aidu veespordikeskus

ЦУ "Aidu Veespordikeskus", получившее за четыре года от волости Люганузе поддержку в сумме немногим больше миллиона евро, хочет получить еще сто тысяч.

Как волость Люганузе до сих пор поддерживала водноспортивный центр

  • В июле 2020 года - 500000 евро на обеспечение собственного участия в строительных работах первого этапа.
  • В феврале 2023 года - 150000 евро на покрытие сопутствующих расходов по проекту, не соответствующих критериям субсидирования.
  • В декабре 2023 года - дополнительно 85000 евро на покрытие самофинансирования.
  • В марте 2024 года - 110000 евро на покрытие расходов на строительство точки подключения к электросети.
  • В мае 2024 года - 300000 евро на участие в качестве партнера в проекте второго этапа развития центра.

ВСЕГО: 1035000 евро

Четверть запрошенной суммы будет направлена на покрытие расходов на проектирование II этапа развития центра (дороги, площадки и другие объекты).

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