Прокуратура не нашла в действиях бывшего руководителя "OSK Grupp" Дениса Вершинина повода для возбуждения уголовного дела

Кохтла-Ярвеское городское управление после проверки, проведенной на муниципальном предприятии "OSK Grupp" и выявившей множество недостатков, направило заявление в прокуратуру, но на днях пришел ответ, суть которого свелась к тому, что нет весомых аргументов для возбуждения уголовного дела. Мэр не согласен.