Кохтла-Ярвеское городское управление после проверки, проведенной на муниципальном предприятии "OSK Grupp" и выявившей множество недостатков, направило заявление в прокуратуру, но на днях пришел ответ, суть которого свелась к тому, что нет весомых аргументов для возбуждения уголовного дела. Мэр не согласен.
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Прокуратура не нашла в действиях бывшего руководителя "OSK Grupp" Дениса Вершинина повода для возбуждения уголовного дела
Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что был искренне удивлен, что прокурор не нашла ничего серьезного в перечисленных фактах.
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