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Прокуратура не нашла в действиях бывшего руководителя "OSK Grupp" Дениса Вершинина повода для возбуждения уголовного дела

Ирина Кивисельг
, журналист
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Денис Вершинин.
Денис Вершинин. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское городское управление после проверки, проведенной на муниципальном предприятии "OSK Grupp" и выявившей множество недостатков, направило заявление в прокуратуру, но на днях пришел ответ, суть которого свелась к тому, что нет весомых аргументов для возбуждения уголовного дела. Мэр не согласен.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что был искренне удивлен, что прокурор не нашла ничего серьезного в перечисленных фактах.

- Не согласен, что нарушения настолько мелкие, что не заслуживают внимания правоохранительных органов, - подчеркивает он. - Знаю случаи, когда на чиновников заводили дела за намного меньшие проступки...

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