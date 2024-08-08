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ПЕРЕДОВИЦА Когда общество полагается на субсидии

Северное побережье
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Деньги.
Деньги. Фото: Ilja Smirnov

Уже более года Ида-Вирумаа занимается распределением средств из фонда справедливого перехода, полученных от Евросоюза. То и дело становится известно, кто получит деньги из этого медового горшка, а кто останется без них. Критерии, по которым принимаются эти решения, конечно, отдельный вопрос, но на фоне всего этого денежного пиршества остается в тени реальная цель фонда справедливого перехода - создание при его поддержке новых рабочих мест взамен потерянных и исчезающих в результате отказа от сланцевой промышленности.

Действительно, также крупные инвесторы получают приличные суммы из этого фонда, но что касается рабочих мест, то плоды мы увидим лишь когда-нибудь в будущем.

Но субсидии для бизнеса, сообществ и других видов деятельности можно получить и из других источников. Те, кто знает эту систему, уже давно умеют ею пользоваться и постоянно стараются извлечь для себя выгоду, ходатайствуя о поддержке по любому пустяку. Есть и такие предприниматели, которые принципиально не связывают себя ни с какими субсидиями, считая, что таким образом они сохраняют свою независимость, чтобы ни перед кем не отчитываться.

Однако остальная часть общества настолько привыкла к субсидиям, что уже не может представить себе мир без возможности получения поддержек в различных областях. Но все это искажает классическую рыночную экономику, когда мы говорим о поддержке бизнеса. Проще говоря, схема такова, что из нашего, налогоплательщиков, кармана берут деньги и отдают их предпринимателю, чтобы тот предложил нам услугу, которую мы опять же за свои деньги покупаем у предпринимателя. Будут ли эти товары или услуги при этом более дешевыми для нас, чем их цена была бы без субсидий? Ответ можно найти на ценниках и в прейскурантах на наши товары и услуги.

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