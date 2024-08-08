ПЕРЕДОВИЦА Когда общество полагается на субсидии

Но субсидии для бизнеса, сообществ и других видов деятельности можно получить и из других источников. Те, кто знает эту систему, уже давно умеют ею пользоваться и постоянно стараются извлечь для себя выгоду, ходатайствуя о поддержке по любому пустяку. Есть и такие предприниматели, которые принципиально не связывают себя ни с какими субсидиями, считая, что таким образом они сохраняют свою независимость, чтобы ни перед кем не отчитываться.

Однако остальная часть общества настолько привыкла к субсидиям, что уже не может представить себе мир без возможности получения поддержек в различных областях. Но все это искажает классическую рыночную экономику, когда мы говорим о поддержке бизнеса. Проще говоря, схема такова, что из нашего, налогоплательщиков, кармана берут деньги и отдают их предпринимателю, чтобы тот предложил нам услугу, которую мы опять же за свои деньги покупаем у предпринимателя. Будут ли эти товары или услуги при этом более дешевыми для нас, чем их цена была бы без субсидий? Ответ можно найти на ценниках и в прейскурантах на наши товары и услуги.