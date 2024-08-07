На берегу Чудского озера открылся молодежный спасательный лагерь

Инструкторы из профессиональных команд спасателей со всего Ида-Вирумаа познакомили детей как со своей работой, так и с приемами, которые позволят обычному человеку прийти на помощь ближнему в случае возникновения критической ситуации. Спасение на воде, тушение открытого огня, выживание во время кризиса и еще множество ситуаций были рассмотрены и смоделированы с участием подростков.

При комплектовании лагеря организаторы учитывали и интеграционную составляющую, тем более что в работе лагеря приняли участие дети из Украины.

"Первая цель - это интеграция. В спасательном лагере участвуют как русскоязычные, так и эстоноязычные дети. Наша задача сделать так, чтобы русскоязычные дети лучше интегрировались в общество эстонцев, и наоборот. Вторая цель - предоставить детям знания и навыки, которые могут спасти им жизнь в трудных жизненных ситуациях", - сказал "руководитель дня" спасательного лагеря Тармо Антон.

Спасательный лагерь продлится четыре дня.