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Пешеход в Нарве попал под машину

Северное побережье
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Пешеходный переход. Фото иллюстративное.
Пешеходный переход. Фото иллюстративное. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Немолодая женщина переходила улицу в непредназначенном для этого месте и угодила под колеса.

ДТП случилось в среду, 7 августа, вскоре после полудня: возле дома 52 по нарвской улице Кренхольми 35-летняя женщина, управляя автомобилем "Volkswagen Passat", сбила 56-летнюю женщину-пешехода. Та пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, о чем сообщила полиция.

Также по данным полиции, пострадавшего пешехода доставили в больницу.

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