Пешеход в Нарве попал под машину

ДТП случилось в среду, 7 августа, вскоре после полудня: возле дома 52 по нарвской улице Кренхольми 35-летняя женщина, управляя автомобилем "Volkswagen Passat", сбила 56-летнюю женщину-пешехода. Та пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, о чем сообщила полиция.