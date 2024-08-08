Немолодая женщина переходила улицу в непредназначенном для этого месте и угодила под колеса.
Пешеход в Нарве попал под машину
ДТП случилось в среду, 7 августа, вскоре после полудня: возле дома 52 по нарвской улице Кренхольми 35-летняя женщина, управляя автомобилем "Volkswagen Passat", сбила 56-летнюю женщину-пешехода. Та пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, о чем сообщила полиция.
Также по данным полиции, пострадавшего пешехода доставили в больницу.
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