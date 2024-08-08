Полиция просит помощи в установлении местонахождения 26-летней Валерии, которая покинула свой дом в Нарве в середине июля, и близкие не знают, где и с кем она.
Близкие и полиция разыскивают пропавшую в Нарве молодую женщину, которая может быть и в Таллинне
Родственники связывались с Валерией в последний раз по телефону 29 июля - и тогда женщина подтвердила, что с ней всё в порядке, но не захотела раскрывать своё местоположение. С тех пор близкие больше не смогли с ней связаться и не имеют информации о том, где и с кем она может проводить время.
Есть вероятность, как сообщает полиция, что Валерия может находиться в Таллинне. Эта информация проверяется.
Полиция просит всех, кто видел Валерию или знает, где и с кем она, сообщить об этом по номеру экстренной службы 112.
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