Близкие и полиция разыскивают пропавшую в Нарве молодую женщину, которая может быть и в Таллинне

Родственники связывались с Валерией в последний раз по телефону 29 июля - и тогда женщина подтвердила, что с ней всё в порядке, но не захотела раскрывать своё местоположение. С тех пор близкие больше не смогли с ней связаться и не имеют информации о том, где и с кем она может проводить время.