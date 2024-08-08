Число пожаров уменьшилось, но все еще много погибших

За минувшие семь месяцев текущего года спасатели получили немного более 15 тысяч вызовов, а саперы - более 950 вызовов. По сравнению с прошлым годом нагрузка была аналогичной.

Немного более дождливое лето предотвратило массовые лесные пожары, и в этом году, к счастью, не было крупных штормов.

- Если нас накроет шторм или другое крупное событие, потребуется много ресурсов, причем одновременно. Например, во время штормов часто бывает много мелких происшествий, которые могут занять большую часть спасателей и технику на дни или недели. Поэтому обеспечение готовности важно, и мы должны быть готовы к очень сложным и масштабным спасательным работам, - объяснил заместитель гендиректора Спасательного департамента Мартин Ламбинг.

За первые 7 месяцев этого года в домах произошло 228 пожаров, что меньше, чем за тот же период 2023 года (283). Пожары нанесли материальный ущерб на сумму 8,6 миллиона евро, но одновременно удалось предотвратить ущерб на сумму примерно 68,5 миллиона.

По предварительным данным, за первые 7 месяцев этого года в пожарах погибло 24 человека. Пожары, в которых кто-то погиб или пострадал, чаще всего начинались из-за курения, а также использования открытого огня. Например, свечей.

Среди погибших в пожарах была высокая доля лиц в состоянии сильного опьянения: 67% погибших были пьяны или подозревались в пьянстве. Среднее содержание алкоголя в крови у погибших составляло 2,57 промилле, что считается тяжелым опьянением.