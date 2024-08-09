Фото: Erakogu

В четверг вечером в Центр тревоги Спасательного департамента поступил сигнал о возгорании в на улице Нийду в Ярвеском районе города Кохтла-Ярве.

Прибывшие на место спасатели обнаружили оставленный без присмотра огонь возле гаражей, который потенциально мог перекинуться на постройки. Очаг возгорания был быстро потушен. 

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