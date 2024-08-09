В четверг вечером в Центр тревоги Спасательного департамента поступил сигнал о возгорании в на улице Нийду в Ярвеском районе города Кохтла-Ярве.
Прибывшие на место спасатели обнаружили оставленный без присмотра огонь возле гаражей, который потенциально мог перекинуться на постройки. Очаг возгорания был быстро потушен.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.