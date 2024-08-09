Министерство образования, которое до настоящего времени ежегодно выдавало две премии за дело всей жизни в сфере науки и три - в сфере образования, в дальнейшем планирует выдавать всего по одной такой премии в каждой из двух сфер, сообщает rus.err.
Сокращение государственных расходов коснется и премий за дело всей жизни
Размер премии за дело всей жизни в сфере образования составляет 65 000 евро, а в сфере науки - 40 000 евро. Поскольку параллельно с сокращением числа выдаваемых премий министерство намерено повысить научную премию до 65 000 евро, общая экономия составит 145 000 евро в год.
- Сокращение премий связано со сложным состоянием государственного бюджета, - сказала глава отдела политики в сфере науки и разработок Министерства образования Катрин Кийслер, отметив, что коалиционный договор предусматривает урезание расходов государства на десять процентов в течение трех лет во всех сферах.
Проректор Тартуского университета Ауне Валк в направленном в министерство письме предложила оставить выдающей премии комиссии право решать, будет ли в конкретный год выдана одна или две премии. Таллиннский университет не высказал своей позиции по поводу проекта готовящегося решения.
Новый порядок выдачи премий начнет действовать в 2025 году.