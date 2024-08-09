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Сокращение государственных расходов коснется и премий за дело всей жизни

Северное побережье
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Министерство образования, которое до настоящего времени ежегодно выдавало две премии за дело всей жизни в сфере науки и три - в сфере образования, в дальнейшем планирует выдавать всего по одной такой премии в каждой из двух сфер, сообщает rus.err.

Размер премии за дело всей жизни в сфере образования составляет 65 000 евро, а в сфере науки - 40 000 евро. Поскольку параллельно с сокращением числа выдаваемых премий министерство намерено повысить научную премию до 65 000 евро, общая экономия составит 145 000 евро в год.

- Сокращение премий связано со сложным состоянием государственного бюджета, - сказала глава отдела политики в сфере науки и разработок Министерства образования Катрин Кийслер, отметив, что коалиционный договор предусматривает урезание расходов государства на десять процентов в течение трех лет во всех сферах.

Проректор Тартуского университета Ауне Валк в направленном в министерство письме предложила оставить выдающей премии комиссии право решать, будет ли в конкретный год выдана одна или две премии. Таллиннский университет не высказал своей позиции по поводу проекта готовящегося решения.

Новый порядок выдачи премий начнет действовать в 2025 году.

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