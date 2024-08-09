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В Силламяэ мужчина ударил женщину осколком бутылки

Северное побережье
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В четверг 8 августа в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ неизвестный мужчина ударил 29-летнюю женщину разбитой бутылкой. 

Скорая помощь доставила пострадавшую женщину в больницу. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

Также в четверг в полицию сообщили о том, что 49-летний мужчина был избит неизвестным на улице Пушкина в Нарве. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

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