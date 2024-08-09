В четверг 8 августа в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ неизвестный мужчина ударил 29-летнюю женщину разбитой бутылкой.
В Силламяэ мужчина ударил женщину осколком бутылки
Скорая помощь доставила пострадавшую женщину в больницу. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
Также в четверг в полицию сообщили о том, что 49-летний мужчина был избит неизвестным на улице Пушкина в Нарве. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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