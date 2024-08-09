За первые шесть месяцев текущего года в Эстонии разорились 85 предприятий, что на 12 процентов выше прошлогоднего показателя, сообщает rus.err.
Согласно данным Департамента статистики, четверть из обанкротившихся предприятий действовали в секторе обрабатывающей промышленности, 16 - в сфере строительства.
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