При поддержке Министерства социальных дел Алутагузеская волость построит для людей с малой потребностью в помощи два дома с восемью квартирами, Тойлаская волость - один дом на шесть квартир.
Социальные дома появятся в ближайшие годы в Ийзаку, Мяэтагузе и Кохтла-Нымме
Социальный дом - это не попечительский дом, подтверждают помощник алутагузеского волостного старейшины Кайри Хыбемери и помощник тойлаского волостного старейшины Ханнес Лумисте.
Что значит поддерживаемое жилье на основе общины
Поддерживаемое жилье - это здание, принадлежащее самоуправлению, с 1- и 2-комнатными квартирами, с кухней, туалетами, прачечной и некоторыми подсобными помещениями, а также земельными участками, необходимыми для предоставления поддерживаемых совместных мероприятий и вспомогательных услуг. Окружение здания, архитектура и внутреннее пространство должны соответствовать целостной и устойчивой жилой среде, где сочетаются художественные и умные технологические решения, сочетающиеся с принципами универсального дизайна.
С помощью пособия местные самоуправления могут построить доступные и экономичные здания для людей с малой потребностью в помощи и поддержке, чьи имеющиеся жилые помещения не соответствуют критериям их потребности в помощи и которые нецелесообразно перестраивать.
Социальный дом предназначен для пожилых людей, которые самостоятельно справляются еще довольно хорошо, однако нуждаются в определенной помощи и поддержке в повседневных делах. Там можно проживать круглый год, а также, например, только зимой, когда у себя дома они уже не в силах таскать дрова и убирать снег.
Алутагузеская волость добавит со своей стороны четыре квартиры
Алутагузеская волость построит один дом напротив Мяэтагузеского попечительского центра, на краю парка, а второй - на недвижимости бывшего Ийзакуского попечительского дома. Оба здания запланированы с геоотоплением, на их крышах установят также солнечные панели.
- Государство поддержит строительство 12 квартир, в Ийзаку волость построит на средства своего бюджета дополнительно еще четыре, так что в обоих домах будет по восемь квартир: шесть однокомнатных и две двухкомнатные, - сказала Кайри Хыбемери.
В каждой квартире будут туалет и душ, а также кухонный уголок, а в доме - также помещение побольше для совместных занятий.
В Мяэтагузе на пользу будет близость попечительского центра: оттуда можно доставлять еду и там можно также стирать белье. В Ийзаку белье можно бы отправлять в стирку в детсад, а также почему бы и не в Мяэтагузеский попечительский центр, ведь социальные работники и работники по уходу на дому часто бывают в социальных домах.
Если в случае квартир, построенных на пособие, действует точное условие, люди с какой потребностью в помощи должны там проживать, то решение об использовании волостных квартир может принимать сама волость.
- Мы могли бы временно размещать там какую-нибудь семью, которая по каким-то причинам не может проживать дома, - привела она пример.
Думая о семьях, ведут сейчас переговоры с министерством о размере квартир: может, можно было бы, так сказать, на волостной половине дома в Ийзаку построить вместо однокомнатных квартир двухкомнатные?
Квартиры Кийклаского социального дома продадут
Жилой дом с 12 квартирами в Кийкла реконструировали с идеей предлагать социальное жилье еще во времена Мяэтагузеской волости.
- Старый дом, даже будучи приведенным в порядок, - это все-таки старый дом, доступ там местами сложный и большинство квартир слишком большие - двухкомнатные или трехкомнатные. Эти условия подходят не всем пожилым, а также людям с недостатком здоровья - несколько квартир пустуют уже довольно долго.
Некоторые жильцы уже сказали, что когда будет готов новый дом, то они хотели бы переехать туда, а некоторые жильцы помоложе выражали желание купить квартиру.
Волость и планирует после готовности новых социальных домов продать квартиры в Кийкла, ведь потребность в них отпадет.
Тойла получит землю от государства
Тойлаская волость рассматривала несколько мест для социального дома в Кохтла-Нымме, в результате выбрали пустующую площадку напротив здания школы за автобусной остановкой.
- С самого начала было ясно, что дом должен появиться в центре поселка, чтобы его жильцы могли сами пойти как в магазин, так и к врачу, а также на автобус, - отметил помощник волостного старейшины Ханнес Лумисте.
Сколько это будет стоить
Строительство двух социальных домов на 12 квартир в Алутагузеской волости обойдется в 1,4 миллиона евро, из которых 1,1 миллиона составит государственное пособие. Дома должны быть готовы к концу 2028 года.
Тойлаский волостной социальный дом с шестью квартирами обойдется в 608332 евро, из которых 462332 поступят в качестве государственного пособия. Дом должен быть построен к концу 2026 года.
Сейчас решаются земельные вопросы.
- В принципе государство согласно отдать этот участок земли волости, однако в соответствии с общей планировкой бывшей Кохтла-Ныммеской волости, которая действует и сейчас, эта земля является частично коммерческой, которую волость должна бы выкупить у государства по рыночной цене. Сейчас пытаются изменить цель землепользования, чтобы самоуправление получило эту землю бесплатно, - объяснил Лумисте.
Предварительный проект здания имеется, деньги для покрытия собственного участия в бюджетной стратегии предусмотрены и в будущем году строительство начнется.