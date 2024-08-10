Социальные дома появятся в ближайшие годы в Ийзаку, Мяэтагузе и Кохтла-Нымме

Социальный дом - это не попечительский дом, подтверждают помощник алутагузеского волостного старейшины Кайри Хыбемери и помощник тойлаского волостного старейшины Ханнес Лумисте.

Что значит поддерживаемое жилье на основе общины

Поддерживаемое жилье - это здание, принадлежащее самоуправлению, с 1- и 2-комнатными квартирами, с кухней, туалетами, прачечной и некоторыми подсобными помещениями, а также земельными участками, необходимыми для предоставления поддерживаемых совместных мероприятий и вспомогательных услуг. Окружение здания, архитектура и внутреннее пространство должны соответствовать целостной и устойчивой жилой среде, где сочетаются художественные и умные технологические решения, сочетающиеся с принципами универсального дизайна.

С помощью пособия местные самоуправления могут построить доступные и экономичные здания для людей с малой потребностью в помощи и поддержке, чьи имеющиеся жилые помещения не соответствуют критериям их потребности в помощи и которые нецелесообразно перестраивать.

Министерство социальных дел