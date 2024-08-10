При поддержке Министерства социальных дел Алутагузеская волость построит для людей с малой потребностью в помощи два дома с восемью квартирами, Тойлаская волость - один дом на шесть квартир.
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В Ийзаку, Мяэтагузе и Кохтла-Нымме в ближайшие годы появятся социальные дома
Социальный дом - это не попечительский дом, подтверждают помощник алутагузеского волостного старейшины Кайри Хыбемери и помощник тойлаского волостного старейшины Ханнес Лумисте.
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