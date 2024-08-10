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В Ийзаку, Мяэтагузе и Кохтла-Нымме в ближайшие годы появятся социальные дома

Кюлли Крийс
, журналист
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Так, в соответствии с нынешним планом, могли бы выглядеть новые социальные дома в Алутагузеской волости.
Так, в соответствии с нынешним планом, могли бы выглядеть новые социальные дома в Алутагузеской волости. Фото: Alutaguse vallavalitsus

При поддержке Министерства социальных дел Алутагузеская волость построит для людей с малой потребностью в помощи два дома с восемью квартирами, Тойлаская волость - один дом на шесть квартир.

Социальный дом - это не попечительский дом, подтверждают помощник алутагузеского волостного старейшины Кайри Хыбемери и помощник тойлаского волостного старейшины Ханнес Лумисте. 

Что значит поддерживаемое жилье на основе общины

Поддерживаемое жилье - это здание, принадлежащее самоуправлению, с 1- и 2-комнатными квартирами, с кухней, туалетами, прачечной и некоторыми подсобными помещениями, а также земельными участками, необходимыми для предоставления поддерживаемых совместных мероприятий и вспомогательных услуг. Окружение здания, архитектура и внутреннее пространство должны соответствовать целостной и устойчивой жилой среде, где сочетаются художественные и умные технологические решения, сочетающиеся с принципами универсального дизайна.

С помощью пособия местные самоуправления могут построить доступные и экономичные здания для людей с малой потребностью в помощи и поддержке, чьи имеющиеся жилые помещения не соответствуют критериям их потребности в помощи и которые нецелесообразно перестраивать.

Министерство социальных дел

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