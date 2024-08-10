Анвар Самост: Начало работы нового премьер-министра оказалось неожиданно слабым

Первые сюрпризы пришли вместе с коалиционным соглашением, в котором, несмотря на простое изложение и краткость, было спрятано несколько плохих новостей, честь обнаружения которых досталась читателям. Первой из них было введение подоходного налога с предприятий, изложение которого в коалиционном соглашении поначалу производило впечатление, будто просто повышается общая ставка подоходного налога.

Второе скрытое принципиальное изменение налоговой политики касается расчета добавляемого подоходного налога с частного лица, то есть его процентной части, начиная с первого заработанного евро. С принятием этого закона не облагаемый налогом доход в Эстонии исчезает как таковой.

Третьим, но, очевидно, не последним налоговым сюрпризом стало то, что подоходный налог с предприятий собираются брать авансово, то есть в виде предоплаты. По сути, если внимательно прочитать изложение коалиционного договора, то иначе и быть не может.

Ни одно из этих больших и поворотных изменений не является таким, которое бы улучшило чью-то жизнь. Хуже всего в подходе премьер-министра то, что подобно повышению подоходного налога отмена необлагаемого дохода и введение подоходного налога с предприятий напрямую противоречат всему, что Партия реформ на протяжении 30 лет обещала в собственной программе, предвыборной рекламе и вообще при формировании главной составной своего образа.