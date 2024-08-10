Начало деятельности нового правительства Кристена Михала отличалось от того, чего ожидали журналисты и политические обозреватели. Если сдержанное, но мощное поведение Михала на посту министра правительства, а также его первые шаги на пути к председательству в Партии реформ и к должности премьер-министра, а также общение на коалиционных переговорах давали основание полагать, что новый глава правительства будет систематичным, рациональным и далеко смотрящим человеком, то в действительности все оказалось наоборот.
Анвар Самост: Начало работы нового премьер-министра оказалось неожиданно слабым
Первые сюрпризы пришли вместе с коалиционным соглашением, в котором, несмотря на простое изложение и краткость, было спрятано несколько плохих новостей, честь обнаружения которых досталась читателям. Первой из них было введение подоходного налога с предприятий, изложение которого в коалиционном соглашении поначалу производило впечатление, будто просто повышается общая ставка подоходного налога.
Второе скрытое принципиальное изменение налоговой политики касается расчета добавляемого подоходного налога с частного лица, то есть его процентной части, начиная с первого заработанного евро. С принятием этого закона не облагаемый налогом доход в Эстонии исчезает как таковой.
Третьим, но, очевидно, не последним налоговым сюрпризом стало то, что подоходный налог с предприятий собираются брать авансово, то есть в виде предоплаты. По сути, если внимательно прочитать изложение коалиционного договора, то иначе и быть не может.
Ни одно из этих больших и поворотных изменений не является таким, которое бы улучшило чью-то жизнь. Хуже всего в подходе премьер-министра то, что подобно повышению подоходного налога отмена необлагаемого дохода и введение подоходного налога с предприятий напрямую противоречат всему, что Партия реформ на протяжении 30 лет обещала в собственной программе, предвыборной рекламе и вообще при формировании главной составной своего образа.
Говорят, что введение подоходного налога с предприятий было твердым требованием Социал-демократической партии, ради выполнения которого она была готова согласиться на повышение налога с оборота. Если так, то Михал и контролирующая 38 мест в Рийгикогу Партия реформ вели переговоры не во имя крепкого и дальновидного правления, а из желания побыстрее сколотить правительство. Поскольку и некоторые другие положения коалиционного соглашения несут узнаваемые следы влияния социал-демократов (поддержка ветропарков, поддержка государственного арендного жилья), то можно предположить, что и впредь мы будем видеть в новом правительстве доминирование соцдемов и исполнение ими популярной роли внутренней оппозиции.
"Подобно повышению подоходного налога отмена не облагаемого налогом дохода и введение подоходного налога с предприятий напрямую противоречат всему, что Партия реформ на протяжении 30 лет обещала в собственной программе, предвыборной рекламе и вообще при формировании главной составной своего образа".Анвар Самост, журналист
Весь ущерб от подоходного налога с предприятий еще только начинает проявляться. Его авансовое введение наверняка предполагает резкий рост административной нагрузки на предприятиях, а еще больше - в налоговом департаменте. Являвшаяся большой позитивной особенностью Эстонии простая и прозрачная, основанная на доверии система сбора налогов летит в мусорную урну.
С другой стороны, начнет увеличиваться уклонение от налогов, ведь прибыль, как известно, понятие очень растяжимое, и велико будет искушение не показывать ее.
В-третьих, пострадает международное представление о бизнес-среде Эстонии. Все это вовсе не нужно Партии реформ, и без того имеющей исторически самую низкую поддержку избирателей.
Образ Михала, как хитроумного мастера игры в слова, тоже сразу оказался под ударом, когда Партия реформ под руководством премьер-министра и министра финансов пошла в атаку на генерального директора Института конъюнктуры, выполнившего международное сравнение быстрого роста потребительских цен в Эстонии. Недальновидность и мелочность этой акции кололи бы глаза даже в случае, если бы оценки института действительно оказались спорными. Однако хуже того - уже спустя несколько дней Департамент статистики объявил июльские показатели инфляции, которые оказались хуже ожидаемого и подтвердили: да, повышение цен в Эстонии - это нечто особенное в Европе.
Быстрое повышение цен - это вещь, с которой этому правительству придется сталкиваться каждый день. Вместо того, чтобы придираться к независимому эксперту, умелый коммуникатор вызвал бы на ковер руководителей предприятий связи, увеличивших цены на услуги более чем на 10 процентов, и потребовал бы от них отчета. Популизм? Конечно, однако такой шаг был бы не только популярным, но и, может быть, результативным.
Удивляет также предпринимаемая за кулисами Закона о правительстве республики попытка назначить на пост госсекретаря правившего в Министерстве климата вместе с Михалом и позднее необъяснимым образом участвовавшего в коалиционных переговорах Кейта Каземетса. Это выглядит плохо, поскольку указывает как на политизацию поста госсекретаря, так и на привязку чиновников к партии власти.
Наверняка у нового премьер-министра есть еще шанс превысить низкие ожидания, однако осень неизбежно окажется неприятной на фоне проталкивания в парламенте урезаний и повышения налогов.