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Предлагают обсудить бюджетную стратегию

Ирина Кивисельг
, журналист
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Здание Кохтла-Ярвеского горуправления.
Здание Кохтла-Ярвеского горуправления. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

30 августа в 14.00 в кафе городского управления Кохтла-Ярве (Кескаллеэ, 19) состоится публичное обсуждение бюджетной стратегии города на 2025-2029 годы.

Будет представлено содержание бюджетной стратегии, чиновники ответят на вопросы горожан, состоится обсуждение предложенных изменений. Также будет представлена информация по народному бюджету города на 2025 год.

Свои предложения горожане могут высказать письменно до 29 августа.

Подробнее можно узнать на сайте www.kohtla-jarve.ee.

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