ОПРОС Поехали бы вы сейчас в Россию?

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Татьяна КРУТОВА, работающий пенсионер: - Не знаю, скорее всего, нет, потому что, с одной стороны, веских причин для поездки нет, а с другой - очереди на границе пугают. Стоит ли с моим здоровьем рисковать? Родственников там у меня нет. Раньше изредка ездила за покупками, в аптеку, в Ивангороде или Кингисеппе можно было приобрести что-то, что у нас не продается или дешевле. Наверное, и сейчас что-то можно привозить, но в очереди ни за что стоять не буду.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Тамара ТИМОФЕЕВА, пенсионер: - Скоро поеду - 12 августа пригласили на свадьбу. Никаких опасений нет, но решили ехать через Псков, говорят, что там на пешеходном переходе не такие длинные очереди, как в Нарве.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Иван КОВИНСКИЙ, пенсионер: - Нет. Потому что мы беженцы с Украины. Война разлучила и с родиной, и с родственниками. Сын живет в Москве, сестра жены в Ростове, вообще много родственников в России. Но уже больше двух лет не общаемся. Пропаганда там слишком хорошо работает: если родной сын обозвал меня Бандерой и говорит, что мы там все такие, о чем речь? Очень грустно, но это так.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Валерий ФЕДОРОВ, слесарь: - Ничего не боюсь, но мне там нечего делать. Эстония - моя страна, а в России уже давно никого нет - ни родных, ни друзей. Были раньше, но уже нет.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Марина МИХАЙЛОВА, пенсионер: - С радостью бы поехала, у меня сестра в Кингисеппе живет, скучаем друг по другу. Ехать недалеко, но боюсь длинных очередей на границе - время можно много потерять, да и не уверена, выдержу ли стоять несколько часов. Уж лучше подожду, пока все рассосется, тогда и встретимся.