ОПРОС ⟩ Поехали бы вы сейчас в Россию?
Татьяна КРУТОВА, работающий пенсионер:
- Не знаю, скорее всего, нет, потому что, с одной стороны, веских причин для поездки нет, а с другой - очереди на границе пугают. Стоит ли с моим здоровьем рисковать? Родственников там у меня нет. Раньше изредка ездила за покупками, в аптеку, в Ивангороде или Кингисеппе можно было приобрести что-то, что у нас не продается или дешевле. Наверное, и сейчас что-то можно привозить, но в очереди ни за что стоять не буду.
Тамара ТИМОФЕЕВА, пенсионер:
- Скоро поеду - 12 августа пригласили на свадьбу. Никаких опасений нет, но решили ехать через Псков, говорят, что там на пешеходном переходе не такие длинные очереди, как в Нарве.
Иван КОВИНСКИЙ, пенсионер:
- Нет. Потому что мы беженцы с Украины. Война разлучила и с родиной, и с родственниками. Сын живет в Москве, сестра жены в Ростове, вообще много родственников в России. Но уже больше двух лет не общаемся. Пропаганда там слишком хорошо работает: если родной сын обозвал меня Бандерой и говорит, что мы там все такие, о чем речь? Очень грустно, но это так.
Валерий ФЕДОРОВ, слесарь:
- Ничего не боюсь, но мне там нечего делать. Эстония - моя страна, а в России уже давно никого нет - ни родных, ни друзей. Были раньше, но уже нет.
Марина МИХАЙЛОВА, пенсионер:
- С радостью бы поехала, у меня сестра в Кингисеппе живет, скучаем друг по другу. Ехать недалеко, но боюсь длинных очередей на границе - время можно много потерять, да и не уверена, выдержу ли стоять несколько часов. Уж лучше подожду, пока все рассосется, тогда и встретимся.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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