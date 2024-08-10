Городские власти Кохтла-Ярве на протяжении многих лет управляли городом за некоторыми исключениями по одной и той же схеме. Связанные с решением проблем горожан дискуссии ведутся, как правило, о том, почему мы не можем сделать то или иное, а не о том, как можно решить проблему.
Янек Пахка: В Кохтла-Ярве ничего не меняется
Представьте себе горожанина, потерявшего дом в результате несчастного случая. Страховка не покрывает этот ущерб, поскольку одной из причин происшествия является разрушение несущих конструкций, поддерживающих многоквартирный дом, а сам дом не застрахован. Данное здание является частью исторического архитектурного ансамбля, и сохранение таких построек имеет очень важное значение для города.
Квартирное товарищество и собственник квартиры, которым в чрезвычайной ситуации срочно необходима поддержка города для устранения последствий аварии, сталкиваются с холодной бюрократией и утверждениями, что у города нет денег, а если б и были, то законные основания для их выделения отсутствуют. Для ясности следует отметить, что сумма, необходимая для ликвидации аварии, составляет примерно 30000 евро. Также важно отметить, что пострадавшие не просят у города поддержки на всю необходимую сумму.
Действительно, владельцу квартиры выделили 1000 евро. Хотя мэр изначально высказывал мнение, что город мог бы помочь значительно большей суммой, он внезапно передумал. Лично мне выделение такой суммы кажется скорее издевательством, чем помощью, и лучше бы ее не давали вовсе. Аргументы об отсутствии средств в городском бюджете в данном случае несостоятельны.
"Однако вишенкой на торте является намерение повысить с 1 сентября зарплаты мэру и членам городского управления, и это в ситуации, когда у них нет ни одного значимого достижения, оправдывающего повышение их зарплат".Янек Пахка, член горсобрания Кохтла-Ярве, "Restart Kohtla-Järve"
Можно отметить один факт: в первые выходные августа городская власть со спокойной совестью потратила почти 6000 евро на летние дни депутатов и горуправы. Крайне безответственным является решение властей потратить деньги налогоплательщиков на организацию летних дней для депутатов и горуправы в условиях плачевного состояния городского бюджета. Такая расточительность ведет к росту неравенства и унижает горожан, ставя их потребности и ожидания на задний план. Это, в свою очередь, лишь увеличивает уровень недоверия и злости по отношению к городским руководителям. Развлечение депутатов и чиновников не должно быть приоритетом в ситуации, когда потребности горожан остаются неудовлетворенными.
Однако вишенкой на торте является намерение повысить с 1 сентября зарплаты мэру и членам городского управления, и это в ситуации, когда у них нет ни одного значимого достижения, оправдывающего повышение их зарплат. Это лишь один из примеров отношения городских властей к бюджетным средствам и наглядное свидетельство того, как используются деньги налогоплательщиков, когда предпочтение отдается комфорту и развлечениям чиновников, а не реальным потребностям горожан.
Очевидно, что нынешнее руководство не способно или не желает принимать разумные и ответственные решения, учитывающие интересы жителей. Моя точка зрения заключается в том, что приоритеты сегодняшней горуправы искажены.
Решения, принимаемые городской управой по использованию денежных средств, должны отражать потребности и проблемы как местного сообщества, так и отдельных лиц. Только так мы сможем обеспечить в Кохтла-Ярве более справедливое и заботливое отношение.