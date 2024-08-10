Янек Пахка: В Кохтла-Ярве ничего не меняется

Можно отметить один факт: в первые выходные августа городская власть со спокойной совестью потратила почти 6000 евро на летние дни депутатов и горуправы. Крайне безответственным является решение властей потратить деньги налогоплательщиков на организацию летних дней для депутатов и горуправы в условиях плачевного состояния городского бюджета. Такая расточительность ведет к росту неравенства и унижает горожан, ставя их потребности и ожидания на задний план. Это, в свою очередь, лишь увеличивает уровень недоверия и злости по отношению к городским руководителям. Развлечение депутатов и чиновников не должно быть приоритетом в ситуации, когда потребности горожан остаются неудовлетворенными.

Однако вишенкой на торте является намерение повысить с 1 сентября зарплаты мэру и членам городского управления, и это в ситуации, когда у них нет ни одного значимого достижения, оправдывающего повышение их зарплат. Это лишь один из примеров отношения городских властей к бюджетным средствам и наглядное свидетельство того, как используются деньги налогоплательщиков, когда предпочтение отдается комфорту и развлечениям чиновников, а не реальным потребностям горожан.

Очевидно, что нынешнее руководство не способно или не желает принимать разумные и ответственные решения, учитывающие интересы жителей. Моя точка зрения заключается в том, что приоритеты сегодняшней горуправы искажены.

Решения, принимаемые городской управой по использованию денежных средств, должны отражать потребности и проблемы как местного сообщества, так и отдельных лиц. Только так мы сможем обеспечить в Кохтла-Ярве более справедливое и заботливое отношение.