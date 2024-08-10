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Йыхви получит еще две автобусные остановки

Эрик Калда
, журналист
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Йыхвиская ратуша.
Йыхвиская ратуша. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Город Йыхви может получить еще две новые автобусные остановки, если волостное управление согласится с предложением центра общественного транспорта.

А именно: член правления Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс обратил внимание волостного управления на то, что в Йыхви не используются два кармана для автобусных остановок: один на улице Кооли рядом с волостным управлением и второй - вблизи домов №4 и №6 на улице Яама.

Остановка на улице Кооли расположена на маршруте уездных автобусных линий №46 и №48, а также кохтла-ярвеских городских линий №15 и №17. Остановка на улице Яама расположена также на маршруте двух последних линий.

Поскольку карманы на остановках уже выстроены и расположены на маршрутах автобусных линий, то Лутс предложил использовать и узаконить их. По его предложению остановка на улице Кооли получила бы название "Uus", а остановка на улице Яама - "Ristmiku".

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