Йыхви получит еще две автобусные остановки

А именно: член правления Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс обратил внимание волостного управления на то, что в Йыхви не используются два кармана для автобусных остановок: один на улице Кооли рядом с волостным управлением и второй - вблизи домов №4 и №6 на улице Яама.

Остановка на улице Кооли расположена на маршруте уездных автобусных линий №46 и №48, а также кохтла-ярвеских городских линий №15 и №17. Остановка на улице Яама расположена также на маршруте двух последних линий.

Поскольку карманы на остановках уже выстроены и расположены на маршрутах автобусных линий, то Лутс предложил использовать и узаконить их. По его предложению остановка на улице Кооли получила бы название "Uus", а остановка на улице Яама - "Ristmiku".