В понедельник утром в районе Кийкла раненый медведь напал на охотника, которому впоследствии потребовались операция и больничное лечение, но на настоящий момент он уже находится дома.
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В районе Кийкла раненый медведь напал на охотника: "5 августа - это мой второй день рождения!"
Кийклаские охотники в понедельник, 5 августа, охотились на медведя и один из них попал в молодую медведицу.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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