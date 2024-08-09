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В районе Кийкла раненый медведь напал на охотника: "5 августа - это мой второй день рождения!"

Эрик Калда
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Как правило, медведь на человека не нападает, а, скорее, убегает. Исключением является ситуация, когда животное ранено или находится с детенышами.
Как правило, медведь на человека не нападает, а, скорее, убегает. Исключением является ситуация, когда животное ранено или находится с детенышами. Фото: Tiit Hunt / RMK

В понедельник утром в районе Кийкла раненый медведь напал на охотника, которому впоследствии потребовались операция и больничное лечение, но на настоящий момент он уже находится дома.

Кийклаские охотники в понедельник, 5 августа, охотились на медведя и один из них попал в молодую медведицу.

Энн Мяннисте, председатель Кийклаского общества охотников, в то утро тоже участвовавший в этой охоте, сказал, что поскольку сделавший выстрел охотник был уверен, что попал в правильное место и животное погибло, то охотники отправились искать тушу медведя, но не нашли ее. Тогда Мяннисте позвонил Янеку Шибалову, являющемуся одним из "собачников" общества охотников, и тот вместе со своим четвероногим спутником Руби приехал на место.

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