В районе Кийкла раненый медведь напал на охотника: "5 августа - это мой второй день рождения!"

Кийклаские охотники в понедельник, 5 августа, охотились на медведя и один из них попал в молодую медведицу.

Энн Мяннисте, председатель Кийклаского общества охотников, в то утро тоже участвовавший в этой охоте, сказал, что поскольку сделавший выстрел охотник был уверен, что попал в правильное место и животное погибло, то охотники отправились искать тушу медведя, но не нашли ее. Тогда Мяннисте позвонил Янеку Шибалову, являющемуся одним из "собачников" общества охотников, и тот вместе со своим четвероногим спутником Руби приехал на место.