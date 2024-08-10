ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Яан Тоотс

На этот раз аргумент сильный: в будущем году в Нарве состоится всемирный фестиваль зарубежных эстонцев, то есть дни ESTO. И если одна из архитектурных гордостей города Нарва - Александровская церковь - не будет приведена в порядок, то это стыдно. Весной мэр Нарвы просил у министра внутренних дел полмиллиона на ремонт пола в церкви, чтобы там можно было провести богослужение в честь Дня победы. Деньги не дали, служба состоялась. На этот раз он попросил 3,5 миллиона.