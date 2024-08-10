Мэр Нарвы занимается решением денежных проблем. Уже третий раз за время своего должностного срока он попросил у правительства деньги, чтобы привести в порядок Нарвский Александровский собор.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Яан Тоотс
На этот раз аргумент сильный: в будущем году в Нарве состоится всемирный фестиваль зарубежных эстонцев, то есть дни ESTO. И если одна из архитектурных гордостей города Нарва - Александровская церковь - не будет приведена в порядок, то это стыдно. Весной мэр Нарвы просил у министра внутренних дел полмиллиона на ремонт пола в церкви, чтобы там можно было провести богослужение в честь Дня победы. Деньги не дали, служба состоялась. На этот раз он попросил 3,5 миллиона.
В то же время Тоотс начал рьяно искать возможности экономии в городском бюджете и поручил городским ведомствам изыскать возможности экономии при повседневном управлении городом. Предложения поступили самые разные: начиная с отказа от услуги покупки бутилированной воды чиновникам и пользования настольными телефонами и кончая отправкой чиновников в определенные дни на работу по домам, чтобы они на основном рабочем месте создавали меньше коммунальных расходов. Посмотрим, отыщет ли мэр в этом перечне достойные внедрения предложения или же придется искать более действенные методы экономии.