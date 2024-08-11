ПЕРЕДОВИЦА Первый экзамен школьной реформы

В последний момент Министерство образования и науки нажало на тормоза и дало этим учителям еще один год на повышение своего уровня знания языка. Этот шаг удостоился также определенной критики, но, очевидно, был обусловлен все же прагматическими причинами, поскольку в министерстве поняли, что в таком случае в некоторых городах возникнут проблемы с поиском учителей.

Если давно известен факт, что с 1 сентября школы перейдут на эстоноязычное обучение, то нужно еще раз напомнить, что полностью на эстоноязычное обучение перейдут сначала первые и четвертые классы, а также все детсады, а затем переход будет происходить постепенно. Как государство, так и самоуправления и школы утверждают, что они к реформе готовы. Посмотрим, как все получится на самом деле.

Большие изменения обещают также в ида-вируском профессиональном образовании. Здешний центр профобразования, учебные филиалы которого расположены в Йыхви, Силламяэ и Нарве и где до сих пор возможности учебы на эстонском языке были близки к нулю, обещает открыть с нового года целых 16 профобучений на эстонском языке. Это тоже покажется большим самопреодолением, если план удастся. Одно дело - найти компетентных эстоноязычных преподавателей, однако где найти также учащихся, если годами был известен факт, что в Ида-Вирумааском центре профобразования эстоноязычного образования почти что не дают? Поэтому учебному центру придется также параллельно заниматься активным формированием имиджа, чтобы привлечь сюда учащихся не только из Ида-Вирумаа, но и из других мест.

С нового учебного года в образовании начнутся большие изменения - это факт. Очень важно, чтобы они произошли также по существу, а не закончились очередной имитацией реформы, в ходе которой просто приспособятся и все пойдет дальше по-старому.