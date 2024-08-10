Статуя Хейно Липпа получила йыхвискую прописку, но перед установкой ее подправят

Член правления фонда Антс Нурк в своем заявлении, отправленном летом Йыхвискому волостному управлению, отметил, что памятник в Майдла не удостоился ожидаемого внимания и поэтому фонд получил предложение перенести статую на стадион имени Хейно Липпа в Йыхви, где регулярно проводятся международные соревнования по легкой атлетике, посвященные герою спорта. Кроме того, рядом со стадионом находится здание нынешней Йыхвиской гимназии, а Липп является выпускником Йыхвиской гимназии 1940 года.