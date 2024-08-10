Бронзовая скульптура легендарного десятиборца Хейно Липпа безвозмездно передана волости Йыхви для последующей установки рядом с Йыхвиским стадионом.
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Статуя Хейно Липпа получила йыхвискую прописку, но перед установкой ее подправят
6 августа Йыхвиское волостное управление приняло решение бесплатно принять от НКО "Фонд Хейно Липпа" бронзовую статую Хейно Липпа, которая сейчас находится в парке мызы Майдла. Остаточная стоимость статуи составляет 51718 евро.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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