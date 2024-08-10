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Статуя Хейно Липпа получила йыхвискую прописку, но перед установкой ее подправят

Эрик Калда
, журналист
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Статуя Хейно Липпа была открыта в парке мызы Майдла в 2022 году в Яанов день. Однако теперь инициаторы сочли, что лучшее место для нее - в Йыхви, рядом со стадионом имени Хейно Липпа.
Статуя Хейно Липпа была открыта в парке мызы Майдла в 2022 году в Яанов день. Однако теперь инициаторы сочли, что лучшее место для нее - в Йыхви, рядом со стадионом имени Хейно Липпа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Бронзовая скульптура легендарного десятиборца Хейно Липпа безвозмездно передана волости Йыхви для последующей установки рядом с Йыхвиским стадионом.

6 августа Йыхвиское волостное управление приняло решение бесплатно принять от НКО "Фонд Хейно Липпа" бронзовую статую Хейно Липпа, которая сейчас находится в парке мызы Майдла. Остаточная стоимость статуи составляет 51718 евро.

Член правления фонда Антс Нурк в своем заявлении, отправленном летом Йыхвискому волостному управлению, отметил, что памятник в Майдла не удостоился ожидаемого внимания и поэтому фонд получил предложение перенести статую на стадион имени Хейно Липпа в Йыхви, где регулярно проводятся международные соревнования по легкой атлетике, посвященные герою спорта. Кроме того, рядом со стадионом находится здание нынешней Йыхвиской гимназии, а Липп является выпускником Йыхвиской гимназии 1940 года.

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