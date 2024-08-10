В Ида-Вирумаа финансирование получили более 35 проектов, инициированных местными жителями

Получившие пособие проекты очень разные: в случае малых проектов организовали, например, банный фестиваль, а из более крупных начинаний можно назвать среди прочего продолжение развития Айдуского центра водного спорта и Кивиылиского центра приключенческого отдыха. По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, переход на климатически нейтральную экономику в Ида-Вирумаа может быть справедливым и жизнеспособным только в случае, если он более широко охватит все сферы жизни.