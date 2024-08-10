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В Ида-Вирумаа финансирование получили более 35 проектов, инициированных местными жителями

Эрик Калда
, журналист
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Проходивший в Нарва-Йыэсуу в конце июля банный фестиваль тоже получил пособие из фонда справедливого перехода.
Проходивший в Нарва-Йыэсуу в конце июля банный фестиваль тоже получил пособие из фонда справедливого перехода. Фото: Anna Markova

Весной финансирование из фонда справедливого перехода получили более 30 малых проектов, которые обеспечат в Ида-Вирумаа летом и осенью множество публичных мероприятий, фестивалей, мастер-классов, лекций и экскурсий. На этой неделе финансирование получили также 23 средних проекта и 13 крупных проектов, благодаря чему поддержку получат инициативы, касающиеся как деятельности по развитию, так и инвестиций в основное имущество.

Получившие пособие проекты очень разные: в случае малых проектов организовали, например, банный фестиваль, а из более крупных начинаний можно назвать среди прочего продолжение развития Айдуского центра водного спорта и Кивиылиского центра приключенческого отдыха. По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, переход на климатически нейтральную экономику в Ида-Вирумаа может быть справедливым и жизнеспособным только в случае, если он более широко охватит все сферы жизни.

Важна активность местных людей

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