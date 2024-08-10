Волостное управление спрашивает Департамент транспорта о возможности расширить проходящую по прибрежному глинту государственную дорогу настолько, чтобы там можно было построить велосипедно-пешеходную дорогу.
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Тойлаская волость планирует велосипедно-пешеходную дорогу между Вока и Тойла
Жители волости ожидают, что более крупные населенными пункты волости соединены будут также велосипедно-пешеходными дорожками, сказал тойлаский советник по развитию Мехис Луус.
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