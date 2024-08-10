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Тойлаская волость планирует велосипедно-пешеходную дорогу между Вока и Тойла

Кюлли Крийс
, журналист
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По дороге вдоль берегового глинта между Тойла и Вока передвигается довольно много людей, а также четвероногих. Все они чувствовали бы себя в гораздо большей безопасности, если бы могли комфортно передвигаться рядом с автомобильной дорогой.
По дороге вдоль берегового глинта между Тойла и Вока передвигается довольно много людей, а также четвероногих. Все они чувствовали бы себя в гораздо большей безопасности, если бы могли комфортно передвигаться рядом с автомобильной дорогой. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

Волостное управление спрашивает Департамент транспорта о возможности расширить проходящую по прибрежному глинту государственную дорогу настолько, чтобы там можно было построить велосипедно-пешеходную дорогу.

Жители волости ожидают, что более крупные населенными пункты волости соединены будут также велосипедно-пешеходными дорожками, сказал тойлаский советник по развитию Мехис Луус.

- Между Тойла и Вока разумно построить дорожку вдоль берегового глинта, ведь там ездит значительно меньше машин. Попробуем решить эту проблему расширением имеющейся дороги и спрашиваем у Департамента транспорта, возможно ли это и каким образом, - Луус отметил, что по этой дороге, например, дети из Вока добираются в тойласкую школу.

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