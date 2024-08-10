Тойлаская волость планирует велосипедно-пешеходную дорогу между Вока и Тойла

По дороге вдоль берегового глинта между Тойла и Вока передвигается довольно много людей, а также четвероногих. Все они чувствовали бы себя в гораздо большей безопасности, если бы могли комфортно передвигаться рядом с автомобильной дорогой.

Фото: Erik Kalda / Põhjarannik