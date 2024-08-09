Президент Алар Карис в пятницу одобрил Закон о налоге на моторные транспортные средства-
Президент Карис провозгласил Закон о налоге на моторные транспортные средства
Согласно принятому закону, в Эстонии вводится налог на моторные транспортные средства, состоящий из двух частей: ежегодно оплачиваемой ставки и платы за регистрацию моторного транспортного средства, которая вносится при внесении в регистр дорожного движения.
Для людей с особыми потребностями законом предусмотрены адресные меры поддержки вместо ранее запланированных налоговых льгот для специально приспособленных под нужды таких людей транспортных средств.
Рийгикогу на внеочередном заседании 29 июля принял законопроект об автомобильном налоге большинством голосов.
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