До конца года в 22 городах Эстонии установят сирены для оповещения о тревоге

Звуковой сигнал сирены представляет собой минутный звук с чередованием повышения и понижения тона, который повторяется трижды с интервалом в 30 секунд. Если тревога объявляется с помощью сирен, следует немедленно укрыться в помещении и искать дальнейшие инструкции на государственных каналах кризисной информации.

Дополнительное оповещение может прийти с задержкой после звучания сирен, поэтому важно, чтобы первой реакцией людей на звук сирены было укрытие.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, одним из главных уроков полномасштабной войны России против Украины является то, что способность государства к сопротивлению как в условиях военного конфликта, так и любой другой крупной кризисной ситуации определяется тем, насколько защищены и находятся в безопасности граждане в тылу.

- В ближайшие годы правительство выделит на оборону страны еще 1,1 миллиарда евро, четверть из которых мы инвестируем во внутреннюю безопасность, включая защиту населения. Сирены необходимы для того, чтобы мы могли немедленно оповещать людей о надвигающейся опасности и тем самым защищать их жизнь и здоровье. Однако сами по себе сирены не спасают жизни - жизни спасает знание того, как действовать, где получить информацию и как помочь своим близким, соседям и общине в чрезвычайной ситуации, - добавил Ляэнеметс.