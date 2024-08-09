Спасательный департамент в сотрудничестве с Центром информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) создает общенациональную сеть сирен, чтобы одновременно предупреждать как можно больше людей в ситуациях, угрожающих жизни.
До конца года в 22 городах Эстонии установят сирены для оповещения о тревоге
Звуковой сигнал сирены представляет собой минутный звук с чередованием повышения и понижения тона, который повторяется трижды с интервалом в 30 секунд. Если тревога объявляется с помощью сирен, следует немедленно укрыться в помещении и искать дальнейшие инструкции на государственных каналах кризисной информации.
Дополнительное оповещение может прийти с задержкой после звучания сирен, поэтому важно, чтобы первой реакцией людей на звук сирены было укрытие.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, одним из главных уроков полномасштабной войны России против Украины является то, что способность государства к сопротивлению как в условиях военного конфликта, так и любой другой крупной кризисной ситуации определяется тем, насколько защищены и находятся в безопасности граждане в тылу.
- В ближайшие годы правительство выделит на оборону страны еще 1,1 миллиарда евро, четверть из которых мы инвестируем во внутреннюю безопасность, включая защиту населения. Сирены необходимы для того, чтобы мы могли немедленно оповещать людей о надвигающейся опасности и тем самым защищать их жизнь и здоровье. Однако сами по себе сирены не спасают жизни - жизни спасает знание того, как действовать, где получить информацию и как помочь своим близким, соседям и общине в чрезвычайной ситуации, - добавил Ляэнеметс.
По его словам, сирены оповещения о тревоге используются государством только в очень критических случаях, когда существует прямая угроза здоровью и жизни людей и требуется немедленно действовать.
"Сирены могут использоваться как на национальном уровне, так и локально, в зависимости от характера и масштаба кризиса. Они никогда не работают в одиночку, а всегда в сочетании с дополнительным оповещением о риске, - сказал заместитель генерального директора спасательного департамента Мартин Ламбинг. - Мы планируем начать тестирование сети сирен в следующем году и проанализировать возможности для дальнейшего развития в последующие годы".
По словам заместителя генерального директора Центра информационных технологий и развития Министерства внутренних дел Кярт Киннас, первая цель - оснастить сиренами тревоги 22 населенных пункта Эстонии до конца года. "Пайде - первый населенный пункт в Эстонии, который полностью оснащен сиренами. Установка сирен проводится параллельно в нескольких различных городах и муниципалитетах, и на сегодняшний день мы установили сирены в более чем 15 населенных пунктах по всей Эстонии", - сказал Киннас.
Киннас также отметил важность благодарности местным самоуправлениям, предприятиям и всем другим партнерам по сотрудничеству, которые позволили установить сирены на своих зданиях, тем самым внеся очень важный вклад в защиту населения Эстонии.