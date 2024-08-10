На границе с Россией Эстония с 8 августа начала постепенно вводить полный таможенный контроль. Для Нарвского погранпункта первый итог таков, что дополнительных проблем не возникло, а запрещенных к вывозу товаров выявили немало.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таможня задержала на границе дорогое вино, много наличных и электроники - идет переход на тотальный контроль
Полный таможенный контроль людей и багажа вводится во всех трех пунктах пропуска на эстонско-российской границе постепенно. На этой неделе начиная с четверга из 16 часов работы Нарвского погранпункта в течение суток (с 7 до 23 часов) проверять всех людей без исключений таможенники будут суммарно 10 часов. В какие именно периоды так будет происходить - этого никто не знает заранее и не расскажет, так что "окна" без тщательного контроля просчитать злоумышленникам не удастся.
- Это не означает, что все остальное время контроль ослаблен, - заверил насчет остальных шести рабочих часов руководитель Нарвского таможенного пункта Антс Кутти.
На следующей неделе начиная с понедельника количество часов тотального контроля будет увеличено до 12-ти. Еще несколько дней спустя будут сперва 14, а потом и все 16 часов полного контроля.
К слову, до 8 августа таможенники, по рассказу Кутти, осуществляли полный контроль в течение восьми часов в сутки, то есть половину суточного рабочего времени Нарвского погранпункта.
Улов: запрещенные валюта и вино
Как отметили на Нарвском погранично-таможенном пункте, рабочий день 8 августа прошел довольно спокойно. Число пересекших границу людей составило приблизительно 1500.
В течение того рабочего дня таможенники выявили различные нарушения санкций, то есть задержали товары, которые запрещено вывозить в Россию. Например, наличные деньги на общую сумму 22735 евро, четыре бутылки вина общей стоимостью 3819 евро, которые относятся к категории предметов роскоши, тоже запрещенных к вывозу в Россию, одну фотокамеру, беспроводную колонку, диктофон, компьютерный кулер, восемь защитных устройств для электрических цепей, автозапчасти, тонер, планшетный компьютер.
Очередь у границы в Нарве сохранялась почти весь день, но до закрытия погранпункта в 23.00 все, кто планировали попасть в Россию, успели это сделать.
- Люди достаточно хорошо осведомлены о плавном введении полного контроля, - рассказывает Антс Кутти. - Они активно используют информационный плакат Налогово-таможенного департамента и QR-код, который ведет к необходимой информации, больше беспокоятся о том, как быстро и могут ли они пересечь границу. Чрезвычайных происшествий не было. Сотрудничество с Департаментом полиции и погранохраны очень хорошее.
Больше всего нарушений с автотоварами и валютой
Антс Кутти напоминает, что номенклатура товаров, находящихся под санкциями, огромна. По его словам, единственный способ уверенно пересечь границу с Россией - заранее проделать "домашнюю работу". Это значит - зайти, например, на сайт Налогово-таможенного департамента и проверить, разрешено ли к провозу то, что планируется взять с собой в поездку. Информация доступна на трех языках.
- Если там будет что-то непонятно, то можно позвонить на инфотелефон, - советует Кутти, по опыту которого большинство выявленных нарушений санкционного режима на границе происходит по незнанию, а не со злым умыслом.
Самые популярные группы товаров, которые пытаются пронести в Россию, несмотря на запрет: моторные масла, автозапчасти, евровалюта, товары так называемого люксового предназначения. Также нередко несут в Россию электронику, дроны, чипы, товары двойного назначения.
Больше всего вопросов обычно возникает насчет возможности провоза из Эстонии в Россию наличных евро. Санкционный режим позволяет вывезти ровно столько денег стран Евросоюза, сколько необходимо человеку для его путешествия. Убеждать таможенного инспектора придется прямо во время контроля на границе, понадобятся веские доказательства.
- Как правило, решение принимается уже на месте, исходя из обстоятельств. Заранее невозможно сказать, какая сумма разрешена к вывозу и с какой целью. При реальном пересечении границы всегда есть какие-то моменты, которые либо подтверждают "легенду" человека, либо ее опровергают. Все случаи уникальные. Например, если у человека в кармане тысяча евро, а он говорит, что идет в Ивангород на один день и собирается там питаться на эти деньги, тогда обязательно возникнут вопросы, - пояснил Кутти.
Обнаружение наркотиков на эстонско-российской границе в Нарве стало, похоже, редкостью. Как объясняют на таможне, автомобильное движение закрыто, так что состоящие на службе собаки сосредоточены теперь на пешеходном направлении. Поэтому пронести запрещенные вещества стало практически нереально, о чем известно в соответствующих кругах.