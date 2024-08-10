Холодильники - самые опасные! Бытовая техника вызывает пожары чаще всего

- В основном определяющим фактором в таких случаях является возраст приборов, недостаточное техобслуживание, неправильная эксплуатация и перегрузка. Например, пространство за холодильником следует по меньшей мере раз в год очищать от пыли и грязи, не стоит игнорировать и странные звуки, которые сообщают о предстоящей поломке бытовой техники, - рассказала Гильден.

Если в доме или в квартире старая электропроводка, следует проявлять крайнюю осторожность при использовании любой бытовой техники, и сразу же после использования отключать от сети чайник, тостер, зарядное устройство и другие приборы. Как правило, каждый человек должен проверять, чтобы электросистема у него дома была исправна и не перегружалась.

Вызвать пожар может и не отсоединенное от сети зарядное устройство

"Однако не все возгорания бывают вызваны старыми электроприборами. Нередки и ситуации, когда используемые приборы просто неисправны. Сильный ветер также зачастую вызывает перебои в подаче электроэнергии и колебания мощности, что, в свою очередь, может повлиять на работу бытовой техники. Приборы, не предназначенные для непрерывной эксплуатации, перед штормом обязательно следует отключать от сети", - порекомендовала представитель "Seesam".

По словам страховщика, люди не видят опасности и в зарядных устройствах, которые весьма у многих непрерывно подключены к сети, чтобы при необходимости можно было просто подсоединить телефон. В интересах безопасности зарядное устройство всегда следует отсоединять от сети после использования.

- Независимо от причины пожара, мы в очередной раз убеждаемся в важности датчика дыма и угарного газа. Эти предупреждающие устройства обеспечат, чтобы об аварии можно было потом вспоминать с облегчением. Мы видим, что благодаря исправным датчикам размер быстро обнаруженного ущерба не превышает 5000 евро. Если же датчики старые, неисправны или их нет вообще, последствия весьма плачевны, известен и случай, когда пожар, вызванный проводами холодильника, поглотил весь дом, - напомнила Гильден о важности исправного датчика дыма.

При тушении пожара важны именно первые минуты, которые обычно уходят на панические звонки или на поиск подходящего ведра и ожидание спасательной команды. Поэтому, помимо датчика, страховщик рекомендует приобрести домой и огнетушитель.

- Говорят, что в первую минуту на тушение пожара уходит один литр воды, во вторую - 10, а в третью - уже около 100 литров. Это дает хорошее представление о том, насколько быстро распространяется огонь, - рассказала Гильден.

С огнетушителем устранение небольшого очага возгорания занимает в среднем 5–10 секунд, то есть домашние средства оповещения и пожаротушения позволят справиться с вовремя обнаруженным пожаром за несколько секунд.