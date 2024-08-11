В русскоязычных школах Эстонии заметно ухудшились результаты экзаменов по математике

Кристина Каллас подчеркнула, что пандемия не оказала значительного влияния на результаты экзаменов по английскому языку у эстоноязычных подростков, но заметно отразилась на результатах русскоязычных учеников.

Министр образования и науки задается вопросом: возможно ли, что это связано с тем, что эстоноязычные подростки изучают английский язык не только в школе, но и в других местах, тогда как русскоязычные дети в основном получают знания по английскому языку только в школе? Каллас не понимает, почему русскоязычные подростки не используют другие источники для изучения английского языка.

Каллас также отметила, что пандемия оказала влияние на результаты экзаменов по математике. "В отличие от предыдущих лет, когда наблюдался рост, теперь мы видим снижение. У эстоноязычных подростков это снижение было краткосрочным, в то время как у русскоязычных оно продолжалось дольше. Я не знаю, в чем причина", - призналась Каллас.