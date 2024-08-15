Теперь, когда Рийгикогу принял проект закона, прозванный в народе планом Робин Гуда, можно смело сказать, что финансирование местных самоуправлений станет более справедливым. Увеличится способность самоуправлений, расположенных за пределами золотых кругов, развивать местную жизнь. Региональное неравенство уменьшится также в Ида-Вирумаа - введение изменения означает для Ида-Вирумаа появление в ближайшие годы дополнительных 14 миллионов евро.
Пирет Хартман: Ида-вируские самоуправления получат в ближайшие годы дополнительно 14 миллионов евро
Говоря более официально, речь идет о проекте Закона об изменении Закона о подоходном налоге, по которому к 2027 году уравняют ставку подоходного налога, выплачиваемого самоуправлениям из пенсионных доходов, со ставкой налога с прочих доходов. До сих пор большинство подоходного налога поступало в самоуправления с зарплат, а в будущем пенсии станут играть большую роль в поступлении подоходного налога в самоуправления.
Очень большая часть людей трудоспособного возраста по всей Эстонии сосредоточена в более крупных городах или их окрестностях. К сожалению, это значит, что вместе с людьми из сельских регионов, а также, например, из городов размером с Нарву, уходят деньги.
По уездам очень велики также ножницы между доходами людей - в первом квартале 2024 года средняя зарплата в Ида-Вирумаа составляла 1487 евро, в то время как в Харьюмаа она была на треть выше, то есть 2139 евро. Поскольку бюджет местного самоуправления напрямую связан с доходами жителей, то за пределами Таллинна, Тарту и окружающих их самоуправлений уменьшилась способность организовывать местную жизнь.
Однако углубление разрывов между регионами ослабляет безопасность государства; более слабая способность местных самоуправлений справляться с жизнью уменьшает их способность предлагать хорошие публичные услуги и формировать привлекательную жизненную среду, а вместе с тем ухудшается благополучие людей. Чем больше остальная Эстония отстает, например, от Харьюмаа, тем больше людей переезжают именно в Таллинн и его окрестности. Ситуации, когда как долгосрочные государственные стратегии, так и имеющееся коалиционное соглашение поставили целью сокращение регионального неравенства, важно, чтобы мы в конце концов перешли от слов к делу, осуществив реальные шаги.
В соответствии с принятым законом, изменятся принципы выделения подоходного налога единицам местных самоуправлений. В 2025-2027 годах постепенно увеличат выделяемый самоуправлениям подоходный налог с государственной пенсии физического лица с нынешних 2,5% до 10,23%, постепенно уменьшив в то же время долю подоходного налога, поступающего в самоуправления от других доходов, с 11,89% до 10,23%. В результате выравнивания двух поступлений увеличатся доходы тех местных самоуправлений, где доля пожилого населения велика, что уравняет их в финансовом смысле с теми самоуправлениями, где больше доля трудоспособного населения и выше уровень зарплат. (см. таблицу)
Выравнивание ставок подоходного налога означает для самоуправлений со стареющим населением больше денег, что, в свою очередь, означает возможность жизни в местной общине: наличие домов культуры и библиотек, игровых и спортивных площадок, велодорог, школ и детсадов хорошего уровня, а также других важных услуг. Если мы не осуществим такое изменение распределения подоходного налога, то уже в ближайшие годы самоуправлениям с сокращающимся населением оказалось бы трудно держать открытыми расположенные рядом с домом детсады, школы, библиотеки и пр.
"Чем больше остальная Эстония отстает, например, от Харьюмаа, тем больше людей переезжают именно в Таллинн и его окрестности".Пирет Хартман, министр регионального развития и сельского хозяйства
Создание более хороших условий и укрепление таким образом регионов останется и в будущем одним из приоритетов для Министерства регионального развития и сельского хозяйства. Мы сделаем все для того, чтобы укреплять способность местных самоуправлений с помощью как увеличения финансовой автономии, так и различных других финансовых мер. В настоящий момент важно, чтобы наряду с изменением финансирования местных самоуправлений мы сумели предотвратить урезания доходной базы местного самоуправления. Мы сделаем также все для того, чтобы из меры предпринимательства в сельские регионы поступало не менее 60% всего ее объема.
Государство должно заниматься тем, чтобы и окраины, и небольшие регионы были привлекательными для проживания в глазах молодежи, семей и людей трудоспособного возраста. Изменение Закона о подоходном налоге является одним из принципиальных шагов в этом направлении!