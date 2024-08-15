Пирет Хартман: Ида-вируские самоуправления получат в ближайшие годы дополнительно 14 миллионов евро

В соответствии с принятым законом, изменятся принципы выделения подоходного налога единицам местных самоуправлений. В 2025-2027 годах постепенно увеличат выделяемый самоуправлениям подоходный налог с государственной пенсии физического лица с нынешних 2,5% до 10,23%, постепенно уменьшив в то же время долю подоходного налога, поступающего в самоуправления от других доходов, с 11,89% до 10,23%. В результате выравнивания двух поступлений увеличатся доходы тех местных самоуправлений, где доля пожилого населения велика, что уравняет их в финансовом смысле с теми самоуправлениями, где больше доля трудоспособного населения и выше уровень зарплат. (см. таблицу)

Фото: Severnoje poberežje

Выравнивание ставок подоходного налога означает для самоуправлений со стареющим населением больше денег, что, в свою очередь, означает возможность жизни в местной общине: наличие домов культуры и библиотек, игровых и спортивных площадок, велодорог, школ и детсадов хорошего уровня, а также других важных услуг. Если мы не осуществим такое изменение распределения подоходного налога, то уже в ближайшие годы самоуправлениям с сокращающимся населением оказалось бы трудно держать открытыми расположенные рядом с домом детсады, школы, библиотеки и пр.

"Чем больше остальная Эстония отстает, например, от Харьюмаа, тем больше людей переезжают именно в Таллинн и его окрестности". Пирет Хартман, министр регионального развития и сельского хозяйства

Создание более хороших условий и укрепление таким образом регионов останется и в будущем одним из приоритетов для Министерства регионального развития и сельского хозяйства. Мы сделаем все для того, чтобы укреплять способность местных самоуправлений с помощью как увеличения финансовой автономии, так и различных других финансовых мер. В настоящий момент важно, чтобы наряду с изменением финансирования местных самоуправлений мы сумели предотвратить урезания доходной базы местного самоуправления. Мы сделаем также все для того, чтобы из меры предпринимательства в сельские регионы поступало не менее 60% всего ее объема.

Государство должно заниматься тем, чтобы и окраины, и небольшие регионы были привлекательными для проживания в глазах молодежи, семей и людей трудоспособного возраста. Изменение Закона о подоходном налоге является одним из принципиальных шагов в этом направлении!