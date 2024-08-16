Без чувства уверенности не будет ничего: не будет роста благосостояния эстонского народа, не будет роста веры предпринимателей и граждан, а также инвестиций в лучшее будущее, не родятся эстонские дети. План нового правительства - это уверенность в росте.
Кристен Михал: план нового правительства - уверенность в росте
Наше чувство уверенности было подорвано несколькими кризисами. Самый острый - жестокая захватническая война у нашего порога. Безопасность, экономика Эстонии и средства к существованию наших людей оказались под ударом. А вместе с ними и финансовое положение государства.
Стало ясно, что в последнее десятилетие мы сами не смогли принять многие решения. Все так, как есть, но кто-то должен навести порядок. Когда-то мы как государство были в состоянии принимать решения, которые были необходимы, а порой и те, которые были удобны. Теперь мы снова должны делать то, что необходимо.
Мы должны быть честными и сказать прямо: решения, которые должны быть приняты и о которых мы объявляем сегодня, трудны. У них будут последствия, которые ощутит на себе весь народ Эстонии. Мы просим каждого внести свой вклад и будем очень высоко ценить этот вклад. Спасибо всем людям, семьям и сообществам Эстонии, которых коснутся эти крайне необходимые шаги.
Мы хорошо знаем, что каждое сокращение государственного сектора, каждое повышение налогов, каждое решение, которое необходимо принять, чтобы чувствовать себя уверенно, - все это влияет на экономику и на наших людей, тормозит экономическую активность. Но неуверенность оказывает еще более сильное и пагубное влияние.
Правительство может многое сделать для стимулирования экономики. Конкурентоспособность Эстонии является и должна быть в центре внимания правительства. Мы не можем конкурировать с субсидиями, выплачиваемыми в крупных странах, в одночасье изменить геополитическую ситуацию и улучшить ситуацию на наших основных экспортных рынках, но мы можем восстановить и усилить наши ключевые преимущества: простоту, гибкость, предсказуемость бизнес-среды и цифровые решения. С этой целью правительство планирует активное сокращение бюрократии и реформу планировок.
Помимо восстановления уже существующих сильных сторон Эстонии, правительство сконцентрируется на двух основных областях, с которых в ближайшие годы начнется новый экономический рост. Это оборонная промышленность и, во-вторых, новые предприятия и технологии, базирующиеся на экологически чистом производстве.
"Мы должны быть честными и сказать прямо: решения, которые должны быть приняты и о которых мы объявляем сегодня, трудны. У них будут последствия, которые ощутит на себе весь народ Эстонии".Кристен Михал, премьер-министр (Партия реформ)
Для более мощной, чем раньше, поддержки экономического роста и конкурентоспособности мы осуществим также несколько важных реформ в организации управления. Экономика и промышленность удостоятся особого внимания с назначением сосредоточенного на них министра. Простейшим итогом этого стало бы наличие кого-то, кто представляет ценностное предложение для отраслей, кто следит за тем, чтобы дела шли быстрее, и кто помогает пересматривать правила, когда они притесняют. К сфере экономики и промышленности присоединится также планирование и создаваемый MaRu - Департамент земли и пространства. Это важный сигнал, ведь чем быстрее будут делаться дела в планировании, тем быстрее из мысли и денег получатся рабочее место и дополнительная ценность.
Наши люди должны знать, что Эстония защищена наилучшим из доступных нам образом; что наши союзники с нами и здесь, и готовы вместе с нами защищать Эстонию и Европу; что, несмотря на тяжелое положение с безопасностью, наше экономическое будущее лучше, чем было до сих пор; что имеется план активизации экономики и он работает; что предлагаемые нами продукты и услуги нужны миру и конкурентоспособны; что сильные стороны Эстонии, начиная с лучшего в мире образования до простого цифрового государства, береглись и развивались далее; что в Эстонии хорошо жить всем, и не только жить, но и создавать и воспитывать свою семью; что поставленные у власти готовы и в состоянии принимать решения и осуществлять изменения, которые необходимы. Это обязанность правительства, и мы это делаем.
Я также обращаюсь сейчас ко всем, кто не поддерживает новое правительство, как здесь, в зале Рийгикогу, так и тем более во всех домах по всей Эстонии. Уверяю вас, что ваше мнение, ваши предложения и пожелания, ваше чувство уверенности также очень важны для правительства. Вступающее в должность правительство будет служить и вам. Мы не настолько умны и не настолько высокомерны, чтобы отвергать чьи-то хорошие идеи только из-за того, что иногда они исходят от противоположного лагеря.
Моя твердая вера, мои ожидания от партнеров и мой призыв к оппонентам заключаются в том, что препирательства, которые так долго отравляли эстонскую политику, и выдвижение на первый план собственной партии не придадут нам чувства уверенности в будущем. Сейчас не время!
Мы сможем лучше защитить себя и вывести экономику на путь устойчивого роста. Мы сможем быть лидерами в укреплении безопасности и повышении конкурентоспособности во всем свободном мире, но мы должны делать это все вместе.
Доклад Кристена Михала (опубликован с сокращениями) в Рийгикогу 22 июля перед голосованием, которым Рийгикогу предоставил ему полномочия для формирования правительства.