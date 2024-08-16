Кристен Михал: план нового правительства - уверенность в росте

"Мы должны быть честными и сказать прямо: решения, которые должны быть приняты и о которых мы объявляем сегодня, трудны. У них будут последствия, которые ощутит на себе весь народ Эстонии".

Для более мощной, чем раньше, поддержки экономического роста и конкурентоспособности мы осуществим также несколько важных реформ в организации управления. Экономика и промышленность удостоятся особого внимания с назначением сосредоточенного на них министра. Простейшим итогом этого стало бы наличие кого-то, кто представляет ценностное предложение для отраслей, кто следит за тем, чтобы дела шли быстрее, и кто помогает пересматривать правила, когда они притесняют. К сфере экономики и промышленности присоединится также планирование и создаваемый MaRu - Департамент земли и пространства. Это важный сигнал, ведь чем быстрее будут делаться дела в планировании, тем быстрее из мысли и денег получатся рабочее место и дополнительная ценность.

Наши люди должны знать, что Эстония защищена наилучшим из доступных нам образом; что наши союзники с нами и здесь, и готовы вместе с нами защищать Эстонию и Европу; что, несмотря на тяжелое положение с безопасностью, наше экономическое будущее лучше, чем было до сих пор; что имеется план активизации экономики и он работает; что предлагаемые нами продукты и услуги нужны миру и конкурентоспособны; что сильные стороны Эстонии, начиная с лучшего в мире образования до простого цифрового государства, береглись и развивались далее; что в Эстонии хорошо жить всем, и не только жить, но и создавать и воспитывать свою семью; что поставленные у власти готовы и в состоянии принимать решения и осуществлять изменения, которые необходимы. Это обязанность правительства, и мы это делаем.