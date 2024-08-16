Узнай лучше Эстонию День в культурной столице Европы был полон открытий

Круглый стол национальных меньшинств, объединяющий в Ида-Вирумаа более тридцати национальных обществ, имеет многолетнюю традицию - ежегодно представители объединения собираются вместе и едут в какой-нибудь уголок Эстонии с целью ближе познакомиться со своей страной. Проект так и называется "Узнай лучше Эстонию" и проходит при поддержке Министерства культуры Эстонии. В начале августа активисты целый день провели в Тарту, и выбор не случаен - в этом году город носит почетный титул культурой столицы Европы.
Выезд из Нарвы был ранним утром, по дороге автобус забирал жителей Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве. Первую длинную остановку сделали в Лохусуу, чтобы посетить дом культурного общества "Логовесть", которое также является активным членом Круглого стола. Его лидер Наталья Туманова не только показала уютный дом, в котором происходят встречи и мероприятия, но и пригласила большую компанию в свой собственный дом, часть которого давно стала маленьким музеем, где нашли место различные выставки народного творчества и прочие любопытные вещи.
Познакомив с экспонатами, хозяйка пригласила пройти в большой красивый сад, где уже были накрыты столы с домашними пирогами и иван-чаем, свежепросольными огурчиками и горой яблок - щедрые дары сада и огорода. Гости с удовольствием угощались - дорога длинная, все успели проголодаться.
- У нас часто бывают гости, проводим экскурсии по Лохусуу и музею, устраиваем также различные мастер-классы, - объясняет Наталья.
Вкусно позавтракав, продолжили путь в культурную столицу Европы.
Тарту встретил теплом
- в прямом и переносном смысле. Погода радовала, в нарядном городе уже вовсю кипела жизнь. Здесь нас встретила Аннела Лаанеотс, координатор проекта "Тарту-2024" в южной Эстонии. Многие были с ней уже знакомы - несколько лет назад участвовали в выборах королевы Сетумаа, когда этот титул она выиграла.
После просмотра небольшого фильма о Тартумаа Аннела рассказала о том, как Тарту готовился стать культурной столицей Европы - непрерывная работа заняла шесть лет. Она присоединилась к команде в 2019 году.