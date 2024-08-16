Узнай лучше Эстонию День в культурной столице Европы был полон открытий

- Программа "Тарту-2024" охватывает не только город, но и весь уезд, участвуют все 20 самоуправлений, - подчеркнула она. - Это была непростая работа для организаторов, учитывая факт, что за это время сменилось 17 волостных руководителей. На это время выпали и другие испытания - пандемия и война в Украине. Но мы сделали это и победили! В течение года запланировано более тысячи мероприятий, многие из которых уже прошли в разных уголках Тартумаа, но впереди еще три месяца и немало еще предстоит. Не думаю, что есть смысл перечислять все, что еще будет происходить, но уверяю, что каждый непременно найдет что-то по своим интересам - выставку в музее, кино, концерт, другие зрелищные или спортивные мероприятия, все они опубликованы на сайте tartu2024.ee.