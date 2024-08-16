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Узнай лучше Эстонию День в культурной столице Европы был полон открытий

С борта речного трамвайчика открываются новые грани Тарту, культурной столицы Европы. Фото: Igor Parv
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Круглый стол национальных меньшинств, объединяющий в Ида-Вирумаа более тридцати национальных обществ, имеет многолетнюю традицию - ежегодно представители объединения собираются вместе и едут в какой-нибудь уголок Эстонии с целью ближе познакомиться со своей страной. Проект так и называется "Узнай лучше Эстонию" и проходит при поддержке Министерства культуры Эстонии. В начале августа активисты целый день провели в Тарту, и выбор не случаен - в этом году город носит почетный титул культурой столицы Европы.

Выезд из Нарвы был ранним утром, по дороге автобус забирал жителей Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве. Первую длинную остановку сделали в Лохусуу, чтобы посетить дом культурного общества "Логовесть", которое также является активным членом Круглого стола. Его лидер Наталья Туманова не только показала уютный дом, в котором происходят встречи и мероприятия, но и пригласила большую компанию в свой собственный дом, часть которого давно стала маленьким музеем, где нашли место различные выставки народного творчества и прочие любопытные вещи. 

В уютном саду Тумановых была приятная и вкусная остановка на завтрак.
В уютном саду Тумановых была приятная и вкусная остановка на завтрак. Фото: Igor Parv

Познакомив с экспонатами, хозяйка пригласила пройти в большой красивый сад, где уже были накрыты столы с домашними пирогами и иван-чаем, свежепросольными огурчиками и горой яблок - щедрые дары сада и огорода. Гости с удовольствием угощались - дорога длинная, все успели проголодаться.

- У нас часто бывают гости, проводим экскурсии по Лохусуу и музею, устраиваем также различные мастер-классы, - объясняет Наталья.

Вкусно позавтракав, продолжили путь в культурную столицу Европы.

Тарту встретил теплом

- в прямом и переносном смысле. Погода радовала, в нарядном городе уже вовсю кипела жизнь. Здесь нас встретила Аннела Лаанеотс, координатор проекта "Тарту-2024" в южной Эстонии. Многие были с ней уже знакомы - несколько лет назад участвовали в выборах королевы Сетумаа, когда этот титул она выиграла.

После просмотра небольшого фильма о Тартумаа Аннела рассказала о том, как Тарту готовился стать культурной столицей Европы - непрерывная работа заняла шесть лет. Она присоединилась к команде в 2019 году. 

Координатор проекта "Тарту-2024" Аннела Лаанеотс затрудняется дать рекомендации, что посетить в культурной столице - из тысячи мероприятий в программе каждый может выбрать по своим интересам.
Координатор проекта "Тарту-2024" Аннела Лаанеотс затрудняется дать рекомендации, что посетить в культурной столице - из тысячи мероприятий в программе каждый может выбрать по своим интересам. Фото: Igor Parv

- Программа "Тарту-2024" охватывает не только город, но и весь уезд, участвуют все 20 самоуправлений, - подчеркнула она. - Это была непростая работа для организаторов, учитывая факт, что за это время сменилось 17 волостных руководителей. На это время выпали и другие испытания - пандемия и война в Украине. Но мы сделали это и победили! В течение года запланировано более тысячи мероприятий, многие из которых уже прошли в разных уголках Тартумаа, но впереди еще три месяца и немало еще предстоит. Не думаю, что есть смысл перечислять все, что еще будет происходить, но уверяю, что каждый непременно найдет что-то по своим интересам - выставку в музее, кино, концерт, другие зрелищные или спортивные мероприятия, все они опубликованы на сайте tartu2024.ee.

Но порекомендовала, например, посетить инсталляцию под открытым небом "Дикие звуки" в Отепяэ, выставку деревянной скульптуры и ландшафтного искусства "POKUJU". К слову, с 12 по 17 августа в Выру пройдет международный симпозиум, в эти же дни Тарту станет центром энергии и бодрости молодежи - здесь пройдет фестиваль "KUS", на который соберется молодежь со всей Европы, чтобы найти ответ на вопрос "ГДЕ мое сердце?".

17-18 августа откроется "Улица причудской еды" - такие мероприятия всегда собирают много публики. А 24 августа стоит отправиться в Эльва - улица Кеск в этом городке впервые наполнится богатым выбором еды и напитков. Более 50 производителей еды на колесах из Эстонии и соседних стран предложат испытать разные вкусовые ощущения - от украинской кухни до итальянского мороженого. Не обойдется праздник и без духовной пищи. 

Необычные музыканты, необычные инструменты - гости из Австрии удивляли своими талантами.
Необычные музыканты, необычные инструменты - гости из Австрии удивляли своими талантами. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Любителям спорта будет особенно интересно 4 и 5 октября, когда состоится уникальный Тартуский городской марафон. Дистанция длиной 42 км идет по одному кругу, каждый километр проходит через знаковые места Тарту, предлагая новые впечатления.

Закрытие культурной программы будет 30 ноября, и можно быть уверенным, что оно станет не менее грандиозным, чем стало открытие в январе. Но, по словам Аннелы, детали держат в секрете. "Сюрпризы обязательно будут - приезжайте и увидите своими глазами", - пригласила она.

В Тарту всегда есть чем заняться

Даже простая прогулка по старому городу и Тоомемяги оставила множество впечатлений. На главной площади нам посчастливилось послушать австрийских музыкантов. Отметили, как много в этом городе скульптур и малых форм - почти у каждой имеется любопытная история. 

Жертвенный камень на Тоомемяги - здесь студенты сжигают шпаргалки.
Жертвенный камень на Тоомемяги - здесь студенты сжигают шпаргалки. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

На экскурсии в Тартуском университете услышали историю его создания, познакомились с оригинальными коллекциями в университетском музее, заглянули даже в карцер - в прошлом там отбывали наказание провинившиеся студенты. Этот уголок особенно впечатлил тех, кто до него добрался. Здесь сохранились подлинные рисунки и надписи на стенах, оставленные арестантами. Впрочем, пребывание в карцере не бывало слишком долгим: одни сутки, например, за неоплаченный долг, а максимально - три недели (за дуэль). Причем иногда наказанным приходилось ждать очереди, но и сидя в карцере студент был обязан посещать лекции. 

В университетском карцере сохранились подлинные рисунки "сидельцев".
В университетском карцере сохранились подлинные рисунки "сидельцев". Фото: Igor Parv

В конце дня отправились к реке Эмайыги, по которой курсируют прогулочные кораблики, - покатались и увидели культурную столицу Европы еще с одной стороны.

- Тарту - город открытий, - делает вывод лидер нарвского узбекского общества "Согдиана" Ирина Кравцова. - Сколько бы раз сюда ни приехал, всегда находишь что-то новое. Сегодня мы убедились, что он по праву носит титул культурной столицы Европы, куда хочется вернуться, потому что абсолютно в любой день здесь можно прикоснуться к чему-то прекрасному, узнать что-то новое и получить впечатления.

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