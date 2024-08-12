Союз автобусных предприятий предложил Министерству образования понизить требования к знанию эстонского языка водителями автобусов до уровня A2, пишет rus.err.
Автобусные перевозчики просят смягчить языковые требования для водителей
В направленном в министерстве письме отраслевая ассоциация обосновала это "дефицитом рабочей силы и дигитализацией общения с клиентами".
В настоящее время требование владеть эстонским языком на уровне B1 действует как для водителей автобусов, так и для водителей такси, однако при выдаче сервисной карты таксиста соответствие этому требованию не проверяется. "Языковой департамент может проверить знание [таксистом] эстонского языка только при поступлении жалобы", - указал гендиректор ведомства Ильмар Томуск.
По словам Томуска, водитель такси в случае проверки нередко заявляет, что он в действительности не работает таксистом, и речь шла о случайной поездке.
Союз автобусных предприятий указал на фактическую неравную ситуацию между водителями автобусов и такси, предложив со своей стороны понизить языковые требования до уровня A2 для всего сектора пассажирских перевозок, включая водителей автобусов, таксистов (включая мобильные платформы) и весь персонал, непосредственно общающийся с клиентами на судах, в пассажирских поездах и самолетах.
В союзе также отметили, что две трети водителей автобусов сейчас старше 55 лет и в ближайшие 10 лет их предстоит заменить новыми водителями. Это означает рост дефицита персонала в секторе, который можно было бы смягчить снижением языковых требований.
Ранее аналогичное предложение было выдвинуто в исследовании OSKA, в котором отмечалось, что водителям городских автобусов очень редко приходится общаться с пассажирами, поэтому им достаточно владеть эстонским на уровне A2. "Это позволило бы людям, минимально владеющим языком или только его изучающим, поступить на работу и тем самым уменьшить дефицит водителей автобусов", - указывалось в исследовании OSKA.
Томуск не стал комментировать целесообразность понижения языковых требований до уровня A2, но отметил, что водитель автобуса должен достаточно владеть эстонским языком, чтобы понимать касающуюся организации движения информацию на эстонском языке, а также оповещать и инструктировать пассажиров в случае опасности. В качестве альтернативы понижению требований Томуск предложил улучшить знание эстонского языка водителями автобусов, которые на данный момент не соответствуют языковым требованиям.
Союз автобусных предприятий также выступил против того, чтобы работодатели были обязаны проводить проверку соответствия языковым требованиям при приеме на работу.
В организацию входят крупные автобусные предприятия и перевозчики, включая столичное предприятие общественного транспорта Tallinna Linnatransport, а также Hansabuss, GoBus и др.