Автобусные перевозчики просят смягчить языковые требования для водителей

В направленном в министерстве письме отраслевая ассоциация обосновала это "дефицитом рабочей силы и дигитализацией общения с клиентами".

В настоящее время требование владеть эстонским языком на уровне B1 действует как для водителей автобусов, так и для водителей такси, однако при выдаче сервисной карты таксиста соответствие этому требованию не проверяется. "Языковой департамент может проверить знание [таксистом] эстонского языка только при поступлении жалобы", - указал гендиректор ведомства Ильмар Томуск.

По словам Томуска, водитель такси в случае проверки нередко заявляет, что он в действительности не работает таксистом, и речь шла о случайной поездке.

Союз автобусных предприятий указал на фактическую неравную ситуацию между водителями автобусов и такси, предложив со своей стороны понизить языковые требования до уровня A2 для всего сектора пассажирских перевозок, включая водителей автобусов, таксистов (включая мобильные платформы) и весь персонал, непосредственно общающийся с клиентами на судах, в пассажирских поездах и самолетах.

В союзе также отметили, что две трети водителей автобусов сейчас старше 55 лет и в ближайшие 10 лет их предстоит заменить новыми водителями. Это означает рост дефицита персонала в секторе, который можно было бы смягчить снижением языковых требований.