На прошлой неделе мэр Нарвы Яан Тоотс подписал распоряжение, согласно которому единственный внефракционный депутат Нарвского горсобрания Антон Николаев покинул совет муниципальной фирмы Transservis-N, пишет rus.ee.
Нарвское муниципальное предприятие полностью перешло под управление правящей коалиции
Из документа следует, что вместо Антона Николаева с 8 августа новым членом совета Transservis-N был назначен депутат из правящей фракции Narva Игорь Андреев.
Остальные двое членов совета - Екатерина Платонова (председатель) и Елена Пахомова - также представляют правящую фракцию.