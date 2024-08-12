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Нарвское муниципальное предприятие полностью перешло под управление правящей коалиции

Северное побережье
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Нарвское горсобрание
Нарвское горсобрание Фото: Ilja Smirnov

На прошлой неделе мэр Нарвы Яан Тоотс подписал распоряжение, согласно которому единственный внефракционный депутат Нарвского горсобрания Антон Николаев покинул совет муниципальной фирмы Transservis-N, пишет rus.ee.

Из документа следует, что вместо Антона Николаева с 8 августа новым членом совета Transservis-N был назначен депутат из правящей фракции Narva Игорь Андреев.

Остальные двое членов совета - Екатерина Платонова (председатель) и Елена Пахомова - также представляют правящую фракцию.

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Нарва
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