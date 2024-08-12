Спасатели потушили несколько потенциально опасных возгораний и спасли трубочиста

Соседей попросили выйти из дома. По прибытии спасатели установили, что дым возник из-за подгоревшей еды. Опасность была устранена, спасатели помогли проветрить помещения. Состояние здоровья жильца квартиры проверили сотрудники скорой помощи. В квартире не было обязательного детектора дыма.

В ночь на субботу в многоквартирном доме на улице Мадизе в Нарве жильцы сообщили, что почувствовали запах гари. Прибывшие на место спасатели установили, что горела еда, а владелец квартиры смотрел телевизор в задымленной квартире. Опасность была устранена, помещения проветрили. Поскольку в квартире не было детектора дыма, жильца оштрафовали.

Утром в субботу в Спасательный департамент позвонил водитель грузовика и сообщил, что из его тягача начало вытекать масло и что-то взорвалось. Грузовик находился в деревне Варья, в волости Люганузе. Грузом был горох. Водитель начал тушить себя.

К моменту прибытия спасателей огонь потух. Масло вытекло на глушитель. Грузовик проверили тепловизионной камерой, никакой опасности уже не было. Разлитое масло было покрыто абсорбентом.

В субботу днем спасатели отправились на улицу Лийва в волости Тойла, где на крыше у трубочиста возникли проблемы со здоровьем. Спасатели спустили пострадавшего с помощью автолестницы и передали работникам скорой помощи.

Также в субботу спасатели были вызваны на улицу Нурме в городе Нарва-Йыэсуу, где из-под крыши здания шел дым, пламени не было видно. В доме работали детекторы дыма и угарного газа. Спасатели проверили все здание, чтобы найти источник пожара, им пришлось вскрыть стеновые конструкции, поскольку дым шел из одного угла здания. Пожар произошел во внешней стене ветровой части дома и мог быть вызван искрами, летевшими во время сварочных работ, проводимых в доме. Пожар был ликвидирован.

В субботу вечером в Центр тревоги сообщили о пожаре в лесу возле улицы Йыэсуу в Нарве, который угрожал также близлежащим деревьям. Спасатели потушили оставленное без присмотра возгорание, где горели матрасы и старые шины.