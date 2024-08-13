Марья-Лийза Вейзер: Перенос статуи Хейно Липпа из Майдла в Йыхви недопустим

Община Люганузе очень чтит память Хейно Липпа. Мыза Майдла - красивое место, где любят гулять как местные жители, так и туристические группы, приезжающие в Ида-Вирумаа и Люганузе. Хейно Липп, как и память о нем, остаются в сердцах людей этой общины.

Однако теперь к своему изумлению мы прочитали в "Северном побережье", что статую любимого героя спорта планируют перенести с нынешнего места на Йыхвиский стадион имени Хейно Липпа. Как Йыхви чтит стадионом вошедшего в историю спортсмена, так и община Люганузеской волости хранит память о нем в своих сердцах, и подобный перенос статуи недопустим.

"Как Йыхви чтит стадионом вошедшего в историю спортсмена, так и община Люганузеской волости хранит память о нем в своих сердцах, и подобный перенос статуи недопустим". Марья-Лийза Вейзер, бывший старейшина Люганузсекой волости

К сожалению, вскоре после завершения дела всей своей жизни Ахто Пааво ушел в вечность, но я верю, что на сердце его было спокойно. Мы очень благодарны ему за то, что он сделал! В то время я очень тесно общалась с Ахто и убеждена, что он наверняка не поддержал бы перенос статуи из парка мызы Майдла - по сути, с места рождения Хейно Липпа и самого Ахто. Его желанием было бы, чтобы статуя могла хранить память на прекрасной мызе Майдла.

Отрывок с титульного листа книги "Человек как памятник: Хейно Липп - 100": "Парк мызы Майдла. Яанов день 2022 года. На небе ни облачка, солнце жарит под тридцать градусов, как на юге. Усталый Ахто Пааво сидит у подножия только что открытой бронзовой скульптуры Хейно Липпа. То, о чем он мечтал четырнадцать лет, ради чего обзванивал и обивал пороги разных ведомств, наконец-то готово. Память о Хейно Липпе запечатлена в памятнике. Кивиылисец Ахто Пааво выполнил свою работу и оглядывается на то, что он сделал. В то время, когда Липп вершил великие дела, Ахто еще младенцем депортировали в Сибирь. Теперь двое мужчин из Кивиыли оказались на одном снимке".

Теперь остается лишь вопрос: решившие переместить статую также собираются переписать книгу или планируется дополнительная глава?

Я считаю, что Хейно Липп - эстонский спортсмен такого уровня, что заслуживает нескольких памятников. Поэтому мое предложение йыхвиской общине и любителям спорта: возьмитесь за дело и создайте статую Хейно Липпа для Йыхвиского стадиона. Это был бы достойный способ почтить память героя спорта! Однако нынешняя статуя в парке мызы Майдла должна оставаться в память о герое спорта там, где она находится, - на его родине.