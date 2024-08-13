Два года назад в Яанов день к 100-летию со дня рождения Хейно Липпа в парке мызы Майдла была торжественно открыта его бронзовая скульптура. Погода стояла исключительно теплая и безветренная, столбик термометра поднялся до 30 градусов по Цельсию, а над мызой простиралось сине-голубое небо без единого облачка.
Марья-Лийза Вейзер: Перенос статуи Хейно Липпа из Майдла в Йыхви недопустим
За торжественной церемонией открытия памятника последовали соревнования высокого уровня по толканию ядра чемпионата Эстонии с впечатляющей культурной программой. Впервые в истории легкой атлетики Эстонии чемпионат по толканию ядра был проведен в Майдла как отдельное спортивное мероприятие, чтобы выразить большое и глубокое уважение герою спорта. На памятном мероприятии было многолюдно, кроме местных жителей присутствовали также спонсоры создания статуи, несколько почетных гостей, среди них автор скульптуры Айвар Симсон, президент союза легкой атлетики Эрих Тейгамяги и многие другие, конечно же, несколько героев спорта во главе с Гердом Кантером и руководители самоуправлений.
Хейно Липп был одним из самых одаренных эстонских спортсменов всех времен, которому не удалось завоевать медалей Олимпийских игр и нескольких других международных титульных соревнований из-за несправедливой спортивной политики оккупационных властей.
По мнению признанных экспертов по легкой атлетике и на основе рейтингов, Хейно Липп был лучшим толкателем ядра в мире в 1947 году и лучшим десятиборцем в мире в 1948 году. Подробнее о жизни и достижениях героя спорта рассказывается в изданной Тийтом Ляэне в ноябре 2022 года 160-страничной книге "Mees nagu monument: Heino Lipp 100" ("Человек как памятник: Хейно Липп - 100"), обложку которой украшает все та же самая бронзовая статуя Хейно Липпа на фоне красивого парка мызы Майдла.
И создание бронзовой скульптуры Хейно Липпа, и публикация книги стали возможны благодаря одному человеку - Ахто Пааво. Он родился в 1948 году и на протяжении почти пятнадцати лет был одним из лучших эстонских толкателей ядра и метателей диска, сохранение и увековечивание памяти Хейно Липпа стало для него кровным делом. На реализацию мечты ушло 14 долгих лет. Я помню последние годы, сколько инстанций пришлось Ахто пройти и сколько порогов обить, чтобы все это наконец-то осуществилось, найти спонсоров и собрать необходимую сумму. Он был целеустремленным человеком, который взялся за дело и довел его до конца!
Община Люганузе очень чтит память Хейно Липпа. Мыза Майдла - красивое место, где любят гулять как местные жители, так и туристические группы, приезжающие в Ида-Вирумаа и Люганузе. Хейно Липп, как и память о нем, остаются в сердцах людей этой общины.
Однако теперь к своему изумлению мы прочитали в "Северном побережье", что статую любимого героя спорта планируют перенести с нынешнего места на Йыхвиский стадион имени Хейно Липпа. Как Йыхви чтит стадионом вошедшего в историю спортсмена, так и община Люганузеской волости хранит память о нем в своих сердцах, и подобный перенос статуи недопустим.
"Как Йыхви чтит стадионом вошедшего в историю спортсмена, так и община Люганузеской волости хранит память о нем в своих сердцах, и подобный перенос статуи недопустим".Марья-Лийза Вейзер, бывший старейшина Люганузсекой волости
К сожалению, вскоре после завершения дела всей своей жизни Ахто Пааво ушел в вечность, но я верю, что на сердце его было спокойно. Мы очень благодарны ему за то, что он сделал! В то время я очень тесно общалась с Ахто и убеждена, что он наверняка не поддержал бы перенос статуи из парка мызы Майдла - по сути, с места рождения Хейно Липпа и самого Ахто. Его желанием было бы, чтобы статуя могла хранить память на прекрасной мызе Майдла.
Отрывок с титульного листа книги "Человек как памятник: Хейно Липп - 100": "Парк мызы Майдла. Яанов день 2022 года. На небе ни облачка, солнце жарит под тридцать градусов, как на юге. Усталый Ахто Пааво сидит у подножия только что открытой бронзовой скульптуры Хейно Липпа. То, о чем он мечтал четырнадцать лет, ради чего обзванивал и обивал пороги разных ведомств, наконец-то готово. Память о Хейно Липпе запечатлена в памятнике. Кивиылисец Ахто Пааво выполнил свою работу и оглядывается на то, что он сделал. В то время, когда Липп вершил великие дела, Ахто еще младенцем депортировали в Сибирь. Теперь двое мужчин из Кивиыли оказались на одном снимке".
Теперь остается лишь вопрос: решившие переместить статую также собираются переписать книгу или планируется дополнительная глава?
Я считаю, что Хейно Липп - эстонский спортсмен такого уровня, что заслуживает нескольких памятников. Поэтому мое предложение йыхвиской общине и любителям спорта: возьмитесь за дело и создайте статую Хейно Липпа для Йыхвиского стадиона. Это был бы достойный способ почтить память героя спорта! Однако нынешняя статуя в парке мызы Майдла должна оставаться в память о герое спорта там, где она находится, - на его родине.