Председатель Центристской партии Михаил Кылварт попросил канцлера права Юлле Мадизе обратиться в Государственный суд с предложением признать закон об автомобильном налоге недействительным из-за противоречия Конституции.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы считаете автоналог противоречащим Конституции?
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт:
- Закон о налоге на транспортные средства не предусматривает специальных положений для людей с особыми потребностями. В то же время статья 28 Конституции гласит, что люди с особыми потребностями находятся под особой опекой государства. Эта норма основана на том, что особая потребность создает значительные препятствия для человека в реализации человеческого достоинства и других основных прав и свобод. Эти социальные риски могут, в зависимости от ситуации, привести к расходам такого объема, которые люди не смогут нести, не впав в бедность.
Статья 28 Конституции гласит, что многодетные семьи находятся под особой опекой государства. Семьям с детьми не предоставляются какие-либо льготы, скидки или поддержка в отношении автоналога. Однако известно, что семьям с детьми автомобиль необходим для повседневного использования. Кроме того, в этом случае используется автомобиль большего размера, чем обычно, поэтому налог на него также будет выше среднего. Доводы членов правительства, что пособий, выплачиваемых многодетным семьям, достаточно для уплаты автоналога, неубедительны, если учесть прошлогоднее повышение цен в сочетании с повышением различных налогов.