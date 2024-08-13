ОДИН ВОПРОС Почему вы считаете автоналог противоречащим Конституции?

- Закон о налоге на транспортные средства не предусматривает специальных положений для людей с особыми потребностями. В то же время статья 28 Конституции гласит, что люди с особыми потребностями находятся под особой опекой государства. Эта норма основана на том, что особая потребность создает значительные препятствия для человека в реализации человеческого достоинства и других основных прав и свобод. Эти социальные риски могут, в зависимости от ситуации, привести к расходам такого объема, которые люди не смогут нести, не впав в бедность.