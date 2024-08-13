Вт, 13.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Идавирусец, признанный полицией опасным для государства, обратился в суд, но все же остался без разрешения на оружие

Эрик Калда
, журналист
Copy
16 августа 2022 года решением правительства из Нарвы был убран советский памятник-танк и другие мемориалы. Это вызвало возмущение части населения, но крупных беспорядков все же удалось избежать.
16 августа 2022 года решением правительства из Нарвы был убран советский памятник-танк и другие мемориалы. Это вызвало возмущение части населения, но крупных беспорядков все же удалось избежать. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Гражданин России, чье разрешение на оружие было аннулировано полицией два года назад, обратился в суд, чтобы восстановить право на владение оружием, но не добился своего.

В августе 2022 года полиция аннулировала разрешение на оружие гражданина России Виктора, сославшись на то, что он представляет угрозу государственной безопасности Эстонии. Однако тот не согласился с таким решением и обратился в Тартуский административный суд с просьбой отменить решение полиции.

Связан с защитой красных памятников времен Второй мировой войны

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх