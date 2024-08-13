Гражданин России, чье разрешение на оружие было аннулировано полицией два года назад, обратился в суд, чтобы восстановить право на владение оружием, но не добился своего.
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Идавирусец, признанный полицией опасным для государства, обратился в суд, но все же остался без разрешения на оружие
В августе 2022 года полиция аннулировала разрешение на оружие гражданина России Виктора, сославшись на то, что он представляет угрозу государственной безопасности Эстонии. Однако тот не согласился с таким решением и обратился в Тартуский административный суд с просьбой отменить решение полиции.