Идавирусец, признанный полицией опасным для государства, обратился в суд, но все же остался без разрешения на оружие

В августе 2022 года полиция аннулировала разрешение на оружие гражданина России Виктора, сославшись на то, что он представляет угрозу государственной безопасности Эстонии. Однако тот не согласился с таким решением и обратился в Тартуский административный суд с просьбой отменить решение полиции.