Семьи с близнецами в субботу не обращали в Кивиыли особого внимания на дождь и ветер, как и в два предыдущих раза, когда они собирались в центре приключенческого отдыха. Несмотря на вредный нрав погоды, гора и ее окрестности были полны веселых детей, над которыми время от времени появлялось также солнце.

Родители четырех сыновей Хелен Меремаа и Тайво Рийзен приехали на слет близнецов из-под Пайде. Как двухлетние двойняшки Расмус и Ромет, так и 13-летний Таури нашли тут для себя соответствующие возрасту развлечения, а старший, 16-летний сын остался дома. 

Двухлетние Расмус и Ромет на руках у родителей за управлением экскаватором: машин, вызывающих блеск в глазах мальчишек, в Кивиылиском центре приключенческого отдыха хватает.
Двухлетние Расмус и Ромет на руках у родителей за управлением экскаватором: машин, вызывающих блеск в глазах мальчишек, в Кивиылиском центре приключенческого отдыха хватает. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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