Семьи с близнецами в субботу не обращали в Кивиыли особого внимания на дождь и ветер, как и в два предыдущих раза, когда они собирались в центре приключенческого отдыха. Несмотря на вредный нрав погоды, гора и ее окрестности были полны веселых детей, над которыми время от времени появлялось также солнце.