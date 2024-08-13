Семьи с близнецами в субботу не обращали в Кивиыли особого внимания на дождь и ветер, как и в два предыдущих раза, когда они собирались в центре приключенческого отдыха. Несмотря на вредный нрав погоды, гора и ее окрестности были полны веселых детей, над которыми время от времени появлялось также солнце.
Родители четырех сыновей Хелен Меремаа и Тайво Рийзен приехали на слет близнецов из-под Пайде. Как двухлетние двойняшки Расмус и Ромет, так и 13-летний Таури нашли тут для себя соответствующие возрасту развлечения, а старший, 16-летний сын остался дома.