Приют для животных "Päite loomapark" и НКО "Ayuda" подали в комиссию фонда справедливого перехода два проекта - "Реабилитационный центр для домашних и диких животных" и "Деревня волонтеров". Первый из них получил поддержку 480 тысяч евро, благодаря чему многие мечты работников приюта скоро реализуются. Второй пришлось отложить, но руководитель "Päite loomapark" Ксения Клочкова уверяет, что не навсегда - постараются найти другие источники финансирования.
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ ⟩ Приют для животных Пяйте получил почти полмиллиона евро на развитие из фонда справедливого перехода
- У вас бывает, что вы не верите, что это происходит с вами? - задает Ксения Клочкова риторический вопрос. - Вот и я сейчас в таком состоянии. Некоторое время назад мой друг дядя Леша (Алексей Непримеров - И.К.) заставил меня поверить, что нам стоит писать проекты в фонд справедливого перехода, потому что наш приют заслуживает поддержки, а наши идеи и планы достойны этих грантов.