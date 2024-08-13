МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ Приют для животных Пяйте получил почти полмиллиона евро на развитие из фонда справедливого перехода

- У вас бывает, что вы не верите, что это происходит с вами? - задает Ксения Клочкова риторический вопрос. - Вот и я сейчас в таком состоянии. Некоторое время назад мой друг дядя Леша (Алексей Непримеров - И.К.) заставил меня поверить, что нам стоит писать проекты в фонд справедливого перехода, потому что наш приют заслуживает поддержки, а наши идеи и планы достойны этих грантов.