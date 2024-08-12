Во втором квартале 2024 года средняя предлагаемая брутто-зарплата составляла от 1633 до 2142 евро. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года, пишет RusPostimees.
В Эстонии растут зарплаты
Согласно статистике портала CVKeskus.ee, предложения по зарплатам руководителям среднего звена и высококвалифицированным специалистам показали наибольший рост, достигнув в среднем 3317 евро, что на 20% больше, чем годом ранее.
Во втором квартале предложения по зарплате для специалистов среднего звена и других офисных работников выросли незначительно, всего на 2%, и составили 2455 евро.
Зарплаты квалифицированных рабочих и специалистов увеличились на 8% за год и составили 2075 евро, а для работников сферы обслуживания и продаж - на 10%, достигнув 1529 евро.
Самые низкие зарплатные предложения были для подсобных работников - 1419 евро, что на 6% выше, чем год назад.