В Эстонии растут зарплаты

Согласно статистике портала CVKeskus.ee, предложения по зарплатам руководителям среднего звена и высококвалифицированным специалистам показали наибольший рост, достигнув в среднем 3317 евро, что на 20% больше, чем годом ранее.

Во втором квартале предложения по зарплате для специалистов среднего звена и других офисных работников выросли незначительно, всего на 2%, и составили 2455 евро.

Зарплаты квалифицированных рабочих и специалистов увеличились на 8% за год и составили 2075 евро, а для работников сферы обслуживания и продаж - на 10%, достигнув 1529 евро.

Самые низкие зарплатные предложения были для подсобных работников - 1419 евро, что на 6% выше, чем год назад.