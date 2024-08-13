Около 15 лет назад, когда в Ида-Вирумаа стало появляться все больше велосипедно-пешеходных дорог, разгорелись также жаркие споры о том, куда следует направить эти инвестиции. Многие решения о таком распределении государственных денег принимались в Союзе самоуправлений Ида-Вирумаа, и иногда казалось, что велосипедно-пешеходные дороги не всегда развиваются в нашем уезде там, где они больше всего нужны.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ида-Вирумаа нужно больше велосипедно-пешеходных дорог
Мы помним, как трудно далось строительство велосипедно-пешеходной дороги между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, когда самоуправления не могли договориться о том, кто сколько должен внести. В ходе строительства шоссе между Йыхви и Кохтла-Ярве была построена долгожданная дорога для тех, кто передвигается не на машине. Это оправдало себя как с точки зрения любителей физической активности, так и с точки зрения безопасности.
Сегодняшнее "Северное побережье" пишет, что государство оказало поддержку нескольким нашим самоуправлениям в строительстве велопешеходных дорог. Некоторые из этих планов ждали своего времени годами. Но есть и такие, которые все еще ждут своего часа. Например, велопешеходная дорога между Йыхви и Тойла.
Строительство велопешеходных дорог - это хорошо понятная людям деятельность, связанная с зеленым поворотом, поэтому государство могло бы вкладывать в них больше средств, особенно в Ида-Вирумаа.