ПЕРЕДОВИЦА Ида-Вирумаа нужно больше велосипедно-пешеходных дорог

Мы помним, как трудно далось строительство велосипедно-пешеходной дороги между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, когда самоуправления не могли договориться о том, кто сколько должен внести. В ходе строительства шоссе между Йыхви и Кохтла-Ярве была построена долгожданная дорога для тех, кто передвигается не на машине. Это оправдало себя как с точки зрения любителей физической активности, так и с точки зрения безопасности.