Рейд выявил серьезные нарушения в перевозке рабочих в Ида-Вирумаа

В ходе рейда проверялось наличие необходимой документации, действующих лицензий и соответствие водителей требуемой квалификации. Кроме того, проверялось соблюдение требований к рабочему времени и времени отдыха водителей, а также техническое состояние транспортных средств.

Были выявлены различные проблемы: неисправные ремни безопасности в автобусах, треснувшие лобовые стекла, ненадлежащее использование тахографов. Три автобуса были немедленно направлены на внеочередной техосмотр, начаты три производства, связанные с представлением и внесением данных в карточки водителей. У трех водителей автобусов отсутствовали документы, подтверждающие трудовые отношения, и ни один из водителей автобусов не говорил по-эстонски.

Производства по выявленным нарушениям продолжаются, также планируется провести новые контрольные рейды в Ида-Вирумаа.

Транспортный департамент совместно с Департаментом полиции и погранохраны и другими государственными учреждениями регулярно контролирует обслуживание пассажиров общественным транспортом.