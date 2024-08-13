Вт, 13.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Ежедневно в Эстонии ловят под два десятка нетрезвых водителей

Северное побережье
Copy
Рейды по выявлению нетрезвых водителей стали рутинной деятельностью полиции для проверки водителей на трезвость.
Рейды по выявлению нетрезвых водителей стали рутинной деятельностью полиции для проверки водителей на трезвость. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Более трети водителей, севших за руль после употребления алкоголя, имели степень опьянения, ведущую к уголовной ответственностью.

Согласно данным Центра надзора за дорожным движением, с начала года в Эстонии от управления транспортным средством из-за опьянения были отстранены 3864 человека. Из них 35% - водители с содержанием алкоголя более 1,5 промилле, что повлекло возбуждение уголовных дел, и решение о наказании принимал суд.

В Центре подчеркивают, что в среднем за один день из движения выводятся 18 водителей, употреблявших алкоголь. "К сожалению, это только верхушка айсберга", - констатирую в Центре надзора за дорожным движением.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Полезное
Наверх