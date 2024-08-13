Ежедневно в Эстонии ловят под два десятка нетрезвых водителей

Согласно данным Центра надзора за дорожным движением, с начала года в Эстонии от управления транспортным средством из-за опьянения были отстранены 3864 человека. Из них 35% - водители с содержанием алкоголя более 1,5 промилле, что повлекло возбуждение уголовных дел, и решение о наказании принимал суд.