Более трети водителей, севших за руль после употребления алкоголя, имели степень опьянения, ведущую к уголовной ответственностью.
Ежедневно в Эстонии ловят под два десятка нетрезвых водителей
Согласно данным Центра надзора за дорожным движением, с начала года в Эстонии от управления транспортным средством из-за опьянения были отстранены 3864 человека. Из них 35% - водители с содержанием алкоголя более 1,5 промилле, что повлекло возбуждение уголовных дел, и решение о наказании принимал суд.
В Центре подчеркивают, что в среднем за один день из движения выводятся 18 водителей, употреблявших алкоголь. "К сожалению, это только верхушка айсберга", - констатирую в Центре надзора за дорожным движением.