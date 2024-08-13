В эстонских лесах ожидается большой урожай грибов

По словам миколога Кюлли Каламеэс-Пани, росту этих съедобных грибов, пользующихся особой популярностью в Эстонии, благоприятствует теплая и влажная погода. Она отметила, что лисички в изобилии растут по всей территории Эстонии.

По ее мнению, все говорит о том, что год выдастся очень хорошим для всех грибов.

"Похоже, будут идти дожди, и если они продолжатся, то начало сентября будет очень хорошим [для самых разных грибов], а может быть, и еще раньше", - сказала она, отметив, что уже сейчас в лесах появляется несколько разновидностей грибов из рода боровиков.