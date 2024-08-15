ОДИН ВОПРОС Обязан ли работодатель предоставлять работнику выходной в первый день учебы ребенка в школе?

Ведущий юрист-консультант Инспекции труда ВЛАДИМИР ЛОГАЧЕВ:

- Закон о трудовом договоре не обязывает работодателя предоставлять работнику свободный день в первый учебный день ребенка. 1 сентября не является установленным государством выходным днем. Это значит, что если рабочий день работника выпадает на день торжественного акта в школе, то работник должен находиться на рабочем месте.

В то же время работник и работодатель могут договориться между собой, чтобы работник получил в этот день выходной. Если из-за организации работы невозможно весь день отсутствовать на работе, то можно договориться также о том, что работник будет отсутствовать на работе пару часов, то есть только во время участия в торжественном акте.

Речь может также идти об использовании отпуска (детского, основного или пр.). На детский отпуск имеют право оба родителя в размере 10 рабочих дней на одного ребенка до достижения ребенком 14-летнего возраста. Ходатайствовать о детском отпуске можно в среде самообслуживания Департамента социального страхования. Тут важно соблюдать сроки предварительного оповещения. Если работник хочет использовать 1-15 календарных дней детского отпуска подряд, то сообщить об этом должен за 14 календарных дней.